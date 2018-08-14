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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Злой Одессит

Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России

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Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли РФ
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли РФ / Фото со свободных источников

Санкции США против России, которые вступают в силу с 22 августа, в первую очередь окажут непоправимое влияние на развитие нефте- и газодобывающей отрасли в РФ. Причем, нынешний пакет полностью ставит крест на высокотехнологической составляющей этих бюджетонаполняющих направлениях.

И, конечно же, сложно не порадоваться тому, что Вашингтон нанес наконец-то удар в наиболее болезненное место страны-бензоколонки. Но, все же, почему именно сейчас?

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Еще в далеком 2014 году я неоднократно слышал призывы особо отчаянных голов ввести эмбарго на экспорт российской нефти. Возможно, они были исполнены большими надеждами на волне первых санкций, но смысла в их рвении было намного меньше, чем в самоубийстве леммингов (что само по себе является мифом, а потому теряет смысл вдвойне).

Как бы кому того не хотелось, а Россия всегда было одной из ведущих стран мира по экспорту нефти, который в прошлом году например составил 256,787 млн тонн. Введение эмбарго на такой объем экспортируемого ресурса, без наличия альтернативы, привел бы к глобальному экономическому кризису, масштабному росту цен и инфляции. А мировой гегемонии потрясения такого уровня совсем ни к чему.

Между тем, мысли о том, чтобы ограничить Россию в ее экспортных возможностях, как нефти, так и газа, не покидали овальный кабинет и 18 декабря 2015 года началось наступление на эту крепость с подписания президентом США Бараком Обамой проекта бюджета на 2016 год, в котором имела место отмена эмбарго на экспорт сырой нефти.

И вот, два с половиной года спустя США входят в состав крупнейших мировых экспортеров нефти, еженедельно наращивая показатели поставок на мировой рынок, которые в свою очередь, так же еженедельно бьют внутренние рекорды США. И если в мае экспорт нефти из США составлял 2,5 млн баррелей в сутки, то сейчас он перекрывает отметку в 3 млн баррелей в сутки.

В свою очередь, под аккомпанемент торговой войны с Китаем и введения санкций против Ирана, что отражается и на росте добычи в Саудовской Аравии, США вводят санкции против России, которые будут иметь долгосрочный негативный эффект.

В частности, отсутствие технологий ударит не только по добыче и переработке нефти в РФ, но и окажет влияние на развитие НПЗ, а так же нивелирует попытки Кремля выйти на рынок СПГ, который США намерены полностью подмять под себя.

Согласно имеющимся в открытом доступе данным, с 2016 года доля новых технологий нефтегазовой отрасли РФ составляет 0%. После же вступления в силу нынешнего пакета санкций, данная отрасль не только впадет в анабиоз, но и более того, ускорит тот процесс, о котором я неоднократно писал – деградацию. Причем о неизбежном крахе нефтедобывающей отрасли в России еще два года назад трубил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В частности, речь шла о том, что без технологического рывка в РФ уровень добычи начнет падать со средним показателем 5% в год, после 2020-2021 гг. Связано это с тем, что доступные месторождения себя практически исчерпали, а наибольшие запасы имеющейся нефти находятся в труднодоступных районах, где необходимы специфические технологии добычи, отсутствующие у РФ.

Нынешние же санкции данный процесс деградации ускорят. Ускорят на фоне того, как стремительно развивается сланцевая добыча в США и наращивается экспортный потенциал "светоча демократии".

А потому всему свое время.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Публикации Новости России Новости политики Санкции Новости США нефть
Источник: Злой Одессит
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