Новый год в СССР: каким он был на самом деле

Многие традиции в современном праздновании Нового года появились именно в эпоху СССР, тогда же сложился и классический "новогодний стол" (лично мне этот стол не нравится).

Любители СССР часто пишут, что в ту эпоху все было как-то веселее и душевнее, но думаю что я нашел этому объяснение. Не в последнюю очередь "ощущение новогоднего чуда" в СССР складывалось из того, с каким трудом обычные граждане находили все необходимое для праздника – продукты для новогоднего стола нужно было покупать за несколько месяцев, предстояло найти хорошую елку, а еще нужно было подумать о том, где достать подарки для близких и друзей. А когда все, наконец, получалось – появлялось ощущение чуда и праздника. Сейчас все это сделать намного проще, и от этого Новый год стал восприниматься более буднично – собственно, вот и вся загадка.

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Елка и телевизоры

С елкой в СССР произошла интересная история. Об этом сейчас мало кто вспоминает, но собственно празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным. До этого считалось, что елку ставят только буржуйские подпевалы, которые в тайне от советской власти праздную старые царские праздники.

Елку вернули только в 1947 году, и через несколько лет установка новогодней елки дома уже стало традицией. Что интересно – до самых последних дней в СССР так и не появилась налаженная "елочная индустрия" живые елки доставали кто где – в крупных городах местами существовали елочные базары, но чаще всего там продавался откровенный шлак и веники – более-менее приличные елки вероятнее всего расходились за небольшую доплату по своим людям и не попадали в массовую торговлю. Вполне нормальным считалось просто поехать в лес и срубить елочку – которую часто присматривали еще осенью или даже летом.

Также в СССР не существовало и толковых подставок под елки, тут делали кто во что горазд – кто-то сбивал из досок деревянную крестовину, кто-то сыпал в ведро песок, а кто-то крепил елку к привязанной к табуретке кастрюле с водой – в такой конструкции елка сохранялась дольше, для чего в воду еще дополнительно кидали таблетки аспирина, который не давал развиваться гнилостным бактериям. А еще одно время были популярны искусственные елки из полиэтилена – особым шиком считалась елка серебристого цвета.

Где-то в семидесятые годы появилась традиция встречать Новый год у телевизора – к тому времени телевизоры уже довольно массово распространились, стали появляться передачи вроде "Голубого огонька", а в 1970 году Брежнев впервые в СССР зачитал "новогоднее обращение к народу". В 1986 году произошло интересное событие – Горбачев поздравил с Новым годом США, а жителей СССР с Новым годом поздравил американский президент Рейган.

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Новогодний стол и дефицит

К созданию новогоднего стола советские граждане начинали готовиться заранее, за несколько недель, если не месяцев – новогодние продукты были дефицитными, и покупать их нужно было задолго до застолья. Продуктовая классика для создания советского новогоднего стола выглядела как-то так – венгерский зеленый горошек Globus, прибалтийские шпроты, дальневосточные кальмары (позже – крабовые палочки), сырокопченая колбаса (в особых случаях – венгерское салями), абхазские мандарины, обязательно майонез и "советское шампанское" – этим громким словом обычно именовали какой-то малопонятный винный продукт вроде шипучего сидра.

Изредка эти товары появлялись в продаже незадолго до Нового года, что обычно именовалось словом "выбросили" – "Валя, беги скорее, там в гастрономе на углу выбросили мандарины".

Еще правилом хорошего тона считалось наличие на столе покупных пирожных и тортов – чаще всего они уступали по качеству домашним (готовились на маргарине, были политы жирным маслянистым кремом и украшены жирными розочками кислотного цвета), но тут скорее ценилось не качество, а статус вещи – "покупной" торт, добытый в очередях, считался дорогим и труднодоступным угощением.

Вот этот кадр снят как раз в очереди за тортами – хвост очереди стоит на улице, а на заднем плане фото можно увидеть, как из магазина выходит счастливый покупатель, победоносно подняв в верх две руки с честно отвоеванными тортами – чтобы их не помяли при выходе. Если домой предстояло ехать на советском общественном транспорте – то рука с советским тортом взвивалась над толпой еще выше.

За сырокопченой колбасой тоже выстраивались немалые очереди – такая колбаса ценилась тем, что в нее было практически невозможно напихать бумаги (как в вареную колбасу либо в сосиски), что делало ее вполне неплохим мясным продуктом. Колбасу покупали как в виде деликатеса на праздничный стол, так и в виде подарка – прийти в гости с палкой сырокопченой колбасы и магазинным тортиком считалось чем-то вроде правила хорошего тона.

Что в итоге представлял из себя советский новогодний стол? Если вы успели отстоять несколько очередей за дефицитной колбасой и тортами, а также заранее (еще осенью) позаботились о приобретении нужных консервов, то ваш новогодний стол мог выглядеть примерно так – салат оливье, селедка под шубой, салат "мимоза", нарезка из 2-3 видов колбасы, бутерброды со шпротами и красной икрой, консервированные овощи из банок (со свежими в СССР было сложно). На десерт – торт, мандарины и конфеты, из алкоголя – советское шампанское, водка и красное сухое вино (если удавалось достать). Опционально могло быть горячее – чаще всего печеная в духовке курица с картошкой либо буженина.

Еще всегда на стол резали много хлеба – как черного, так и белого. Лично я хлеб сейчас вообще не покупаю (у меня дома даже нет хлебницы), а в СССР это считалось признаком достатка и сытой жизни и существовал даже отдельный культ хлеба.

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Гости и подарки

На Новый год в СССР было принято ходить в гости – к чему тоже начинали готовиться задолго до. В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны – мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить "с прическами" – в предновогодние дни парикмахерские работали в усиленном режиме.

Что было принято дарить хозяевам, которые пригласили вас на Новый год? Как я уже написал выше, неплохим подарком считалось угощение к столу – покупной торт, набор пирожных (в который обычно входили "картошка", "грибочки", песочные корзиночки с кремом и нарезанный бисквит), фрукты или какое-нибудь грузинское вино. Также можно было принести коробку конфет или просто пакет мандаринов.

Если хотелось подарить что-то посерьезнее, то тут уже нужно было подсуетиться – отстояв очередь либо имея знакомого продавца, можно было купить в подарок банку хороших консервов (особенным шиком считалась красная или черная икра), хороший чай или какую-нибудь дефицитную парфюмерию.

Лично мне всегда было жаль советских домохозяек – обычно на их плечи ложились все хлопоты по приготовлению праздничного стола и подготовке квартиры к приему гостей, в то время как супруг носился по магазинам и знакомым, "доставая" все необходимое.

Такие дела.

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