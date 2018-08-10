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Злой Одессит

Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ

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ФСБ против ГРУ в России
ФСБ против ГРУ в России / Южный курьер

История с убийством российских журналистов в Центральноафриканской республике продолжает обрастать преинтереснейшими подробностями, хотя, про исполнителей я и так писал с первых дней.

Тем не менее, все больше моментов указывает на то, что убийцами таки были боевики ЧВК "Вагнер", а само убийство было одним из эпизодов долгой и затяжной войны между ФСБ и ГРУ ГШ РФ.

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Данная война обусловлена тем, что непосредственные создатели самого понятия ЧВК в РФ, ГРУ, оказались за бортом тенденций, а если быть совсем уж честным – на расстоянии пушечного выстрела от корыта, когда их идею перехватили вездесущие ФСБ. Причем "фэсы" насолили грушникам не только тем, что взяли всю инициативу с частными военными компаниями на Донбассе и Сирии в свои руки.

Дело в том, что в отличие от ФСБ, ГРУ по наследству от СССР перешло огромное количество недвижимости за границей, которая использовалась в оперативных целях. Кроме того, вся заграничная деятельность поддерживалась серьезными активами. В течение 90-х ФСБ безуспешно скалилось в сторону ГРУ, пока к власти не пришел Владимир Путин и с начала 2000-х начался не только банальный отжим собственности, но и устранение особо опасных представителей ГРУ.

Подобное противостояние имело относительно вялотекущую фазу до прихода к руководству МО РФ Сергея Шойгу, сменившего Анатолия Сердюкова, более подходящего для распилов, нежели для руководства армией. При этом, Сергей Кужугетович, будучи министром МЧС из структуры, занимающейся как бы спасением жизней, создал на ее базе некое подобие военизированного подразделения.

В лонах же МО Шойгу развернулся в полной мере, но как только достигал границ министерства, сразу же упирался в ФСБ. Особенно в вопросах ЧВК, которые были полностью подмяты "фэсами". И хотя за не допуск к корыту Шойгу и наказал "вагнеровцев", латентно устроив им мясорубку под Дэйр-эз-Зором, от главной цели – прибрать под свой контроль "частников" он не отказался. И одной из инициатив по такому контролю стала попытка легализации наемников, инициированная МО РФ, создавшим как раз под это дело очередное ЧВК "Патриот".

Но, как известно, легализация наемников так и не сдвинулась с места. Тем не менее, разве это мешает работе по созданию соответствующего общественного мнения? Для этого и направлялись в ЦАР российские журналисты, имеющие не только серьезный послужной список за плечами, но и прямую связь с ГРУ. Но, видимо, ФСБ попытки ГРУ раскрутить тему с легализацией ЧВК уже достали, и они попросту устранили элиту военной корреспонденции, не моргнув и глазом.

Сейчас же в прессе все больше и больше всплывает подробностей о том, кто вел журналистов в ЦАР и эти подробности указывают на заранее спланированный сценарий убийства. От самой России, где журналистов на местного фиксера выводил Кирилл Романовский, журналист РИА ФАН, издания работавшего в Сирии под защитой ЧВК "Вагнер", до самой ЦАР, где фиксер убиенных оказался загадочной личностью без фамилии и без какого либо отношения к ООН, которое ему приписывалось.

Что же, затянувшийся конфликт обрастает не только новыми подробностями, но и новыми трупами. А между тем, противостоянию ФСБ и ГРУ пока не видно конца, и более того, выходит оно явно на новый уровень, который может иметь совершенно непредсказуемые последствия не только для данных структур, но и для всей России. Прямо таки ностальгия по ГКЧП!

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Публикации Новости России Российские ГРУшники ФСБ
Источник: Злой Одессит
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