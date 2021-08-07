Беляков появился собственно в образе ветеринара. Мужчина в белом халате и колпаке, со стетоскопом на шее, прошелся по зверинцу и осмотрел своих подопечных.
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О чем песня и клип
Беляков подчеркивает, что ветеринар – очень важная и главная профессия. Более того, этот человек знает, что нужно каждому животному и вылечит их от всех болячек.
Защищаю от любых болезней, я – терапевт, хирург и окулист. Я – лучший во всем мире орнитолог, я – непревзойденный ортопед Я – эндокринолог и ратолог, даже попугайный логопед,
– поет директор Одесского зоопарка.
Интересно, что в конце ролика Беляков зашел в вольер к волчатам, которые родились в апреле. Пятеро щенков прыгнули на него и сбили с ног.
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Предыдущие работы креативного директора зоопарка
- Последний раз Беляков радовал своими песнями на День святого Валентина. Тогда он в вышиванке исполнил украинскую народную песню "Несет Галя воду". Правда, не забыл и о своих воспитанниках, которые каждый раз появлялись в кадре.
- Перед этим накануне Нового года директор Одесского зоопарка переоделся в костюм быка – символ 2021 года. По сюжету влюбленный бык борется за любимого с другим быком.
- А в 2019 году Беляков примерил на себя образ крысы – животного-символа 2020-го. До этого в новогодних поздравлениях он был еще петухом и собакой.