Новый хит от директора Одесского зоопарка: Беляков прославил ветеринаров – видео

Директор Одесского зоопарка, бард, писатель-фантаст и клипмейкер Игорь Беляков записал новую песню и снял нее видео. На этот раз он посвятил свою композицию ветеринарам. Так он поздравил их с профессиональным праздником.

Беляков появился собственно в образе ветеринара. Мужчина в белом халате и колпаке, со стетоскопом на шее, прошелся по зверинцу и осмотрел своих подопечных.

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О чем песня и клип

Беляков подчеркивает, что ветеринар – очень важная и главная профессия. Более того, этот человек знает, что нужно каждому животному и вылечит их от всех болячек.

Защищаю от любых болезней, я – терапевт, хирург и окулист. Я – лучший во всем мире орнитолог, я – непревзойденный ортопед Я – эндокринолог и ратолог, даже попугайный логопед,

– поет директор Одесского зоопарка.

Интересно, что в конце ролика Беляков зашел в вольер к волчатам, которые родились в апреле. Пятеро щенков прыгнули на него и сбили с ног.

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Директор Одесского зоопарка песней поздравил ветеринаров с праздником: видео

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