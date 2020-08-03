IKEA намерена открыть первый офлайн-магазин в Киеве, который будет размещен в ТРЦ Blockbuster Mall. Также компания расширит ассортимент товаров на 40%.

"Мы планируем расширить предложение до более 5000 видов товара, сейчас 3600 видов. Расширенный ассортимент будет содержать выборку товаров, которая подходит для формата магазинов city store", – рассказал руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле агентству "Интерфакс-Украина".

Интересно Скандал с украинской древесиной для IKEA: компания начала большое расследование

Активно работаем над тем, чтобы устранить все недостатки в работе онлайн-магазина. Работаем над расширением и планируем, что все эти товары будут доступны уже в момент, когда мы откроем физический магазин в Киеве,

– отметил Флориан Мелле.

Как будет выглядеть магазин в Киеве

Магазин откроют в помещении киевского ТРЦ Blockbuster Mall.

Его общая площадь составит более 5 тысяч квадратных метров.

В магазине представят комбинацию аксессуаров и мебели в инсталляциях.

Пока отдела пищи и ресторана в IKEA не будет, но в будущем они появятся.

IKEA открыла 100 дополнительных вакансий сотрудников и лидеров команд для первого магазина формата city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, а также новых пунктов выдачи заказов. По словам руководителя, также ищут людей на одни из самых важнейших должностей – food-менеджера и бизнес-аналитика рынка пищи.