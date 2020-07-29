Олег Кипер, который недавно стал прокурором Киева, объявил, что о нем нельзя говорить, как о люстрированном, и подтвердил, что работал внештатным советником главы Офиса Президента до своего восстановления в органах прокуратуры.

Об этом он заявил в интервью агенству "Интерфакс-Украина".

В понедельник, 27 июля, Ирина Венедиктова представила Олега Кипера новым прокурором Киева. В сети сразу вспомнили, что он подпадает под действие закона о люстрации, поскольку работал в ГПУ времен Януковича.

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О работе у Ермака

Олег Кипер отметил, что в 2016 году им было получено свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности, после чего он основал адвокатское объединение. С апреля 2019 года Кипер оказывал профессиональную помощь Офису Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов. А в начале 2020 года принял предложение стать внештатным советником Андрея Ермака. На этом посту он продолжал заниматься консультациями по вопросам деятельности правоохранительных органов. А после своего обновления в органах прокуратуры он уволился из офиса Президента.

О люстрации

Кипер утверждает, что его люстрация была незаконной, поскольку не было никаких фактов, которые могли бы касаться злоупотребления им властью. Именно это и признал суд в сентябре 2019 года.

Напомним, во времена Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ. На эту должность он был назначен тогдашним генпрокурором Виктором Пшонкой.

Что известно об Олеге Кипере?

Свою карьеру в прокуратуре Кипер начал в 2001 году.

Он в свое время занимал такие должности:

следователь Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области;

прокурор отдела прокуратуры Одесской области;

прокурор отдела Генеральной прокуратуры;

начальник управления прокуратуры Ивано-Франковской области;

заместитель прокурора Ивано-Франковской области;

заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Декларация Кипера

По данным декларации по 2019 год жена Кипера имеет российское гражданство.

Доход Кипера составил 437 тысяч гривен зарплаты от филиала "Укрзализныци", 52 тысячи от адвокатского объединения "Астрея ОВД". Жена тем временем указала доход 4 миллиона 411 тысяч гривен от предпринимательской деятельности. Также Олег Кипер задекларировал 9 миллионов 282 тысячи криптовалюты Ripple, в то время как его жена задекларировала 4 миллиона 913 тысяч криптовалюти Ethereum.

Из недвижимости он задекларировал две квартиры в Киеве: одну площадью 107 квадратных метров, другой – 50. Еще одну квартиру в Киеве имеет жена Кипера, ее площадь 151 квадратный метр; а также коттедж для семейного отдыха в Яремче площадью 162 квадратных метра. Жена задекларировала в Яремче дом для отдыха, два земельных участка площадью 300 и 214 квадратных метров.

Также в собственности семьи Киперов есть 4 автомобиля: у жены LAND ROVER 2017 года за 700 тысяч гривен, в Кипера Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115.

Кроме того, "Схемы" обнаружили, что жена Кипера и жена Сергея Кизя, занимавшего должность генпрокурора во времена Юрия Луценко имеют совместный бизнес. Фирма под названием ООО "Рент-Техно" занимается производством электроэнергии и предоставлением техники в аренду.