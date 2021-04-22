Сегодня в истории коммунального некоммерческого предприятия "Хмельницкий сердечно-сосудистый центр" Хмельницкого областного совета состоялось знаковое событие – начал свою деятельность современный реперфузионный центр, в котором жители области будут получать эффективную и своевременную кардиологическую и кардиохирургическую помощь.

Без преувеличения можно сказать, что это важная новость для всей области, ведь на базе этого медицинского учреждения ежегодно получают стационарную помощь около четырех тысяч пациентов и еще 45 тысяч – консультативную.

Значимость этого события подтверждает и тот факт, что открытие центра состоялось при участии Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, главы областного совета Виолетты Лабазюк, народных депутатов Украины Сергея Лабазюка, Владимир Ватраса, Сергея Бабака, Оксаны Дмитриевой, Юрия Заславского, Елены Копанчук, Сергея Мандзия, Игоря Марчука, Николая Стефанчука, председателя облгосадминистрации Сергея Гамалия, Хмельницкого городского головы Александра Симчишина, заместителей председателя областного совета Владимира Гончарука и Валентина Соколюка, директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова НАМН Украины Василия Лазоришинца и, конечно, медицинского персонала учреждения и работников подрядной строительной организации.

Как свидетельствует статистика, в Хмельницкой области, как и в Украине в целом, удельный вес причин смертности от заболеваний системы кровообращения занимает первое место и достигает почти 70%. Именно поэтому оказание высококвалифицированной специализированной диагностическо-лечебной и консультативной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетом и для отрасли здравоохранения, и для властных структур.

Именно исходя из этого и с целью обеспечения надлежащих условий для пребывания пациентов, их качественного лечения и профилактики тяжелых осложнений в конце 2017 года была начата реконструкция зданий учреждения. За 3 года совместными усилиями удалось создать современный кардиологический центр по всем европейским стандартам. К слову, подобных заведений такого уровня в Украине лишь несколько.

На реконструкцию и строительно-монтажные работы заведения было направлено более 30 миллионов гривен из областного бюджета и более 36 миллионов из государственной казны. Потребность в дополнительном финансировании первого пускового комплекса составляет еще почти 36 млн гривен.

Ожидаемая стоимость реализации проекта второй очереди реконструкции составляет по предварительным подсчетам еще 300 млн гривен, которая предусматривает строительство с использованием новейших строительных технологий, тепло - и энергосберегающего энергосбережению, а также материально-техническое оснащение объекта.

Кроме того, заведение остро нуждается в обеспечении специализированным автотранспортом (реанимобилем) для доставки пациентов с острым коронарным синдромом.

По словам главного врача больницы, заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, депутата областного совета Андрея Кланци, весь этот дорогостоящий, но уникальный проект по созданию единственного в области современного сердечно-сосудистого центра, сконцентрированного на одной базе, позволит эффективно и своевременно оказывать жителям области кардиологическую и кардиохирургическую помощь. Это, в частности, пациентам с острыми и предынфарктными состояниями, сложными нарушениями ритма сердца и пациентам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы от обычного увеличения давления до сложных клапанных пороков сердца или врожденных патологий. Есть надежда, как сказал Андрей Кланца, что с открытием реперфузионного центра вдвое увеличится объем лечебно-диагностической помощи жителям области. Вместе с тем, проводится необходимая работа до проведения операций по трансплантации сердца.

Председатель областного совета Виолетта Лабазюк отметила, что, несмотря на все вызовы и непростые условия настоящего, областной совет и в дальнейшем будет способствовать развитию медицинской отрасли Хмельницкой области, оказывая финансовую помощь, внедряя современные медицинские технологии и лечебно-диагностическое оборудование. Такие поступательные шаги будут создавать необходимые условия для надлежащей работы медработников и медицинского обслуживания населения. Ведь именно на медиков возлагается ответственность за сохранность самого дорогого клада – здоровья.

Виолетта Лабазюк выразила благодарность всем, кто прилагал максимум усилий, приближая открытие реперфузійного центра – директору учреждения Андрею Кланці, депутатам областного совета предыдущего и нынешнего созывов, руководству Департамента здравоохранения облгосадминистрации за четкую и последовательную позицию в поддержке реконструкции областного коммунального заведения в современный высокотехнологичный медицинский центр.

Главный врач областного сердечно-сосудистого центра Андрей Кланца отметил, что медицинским учреждением, согласно Программе медицинских гарантий, на сегодня с Национальной службой здоровья Украины заключены соответствующие соглашения с четырьмя пакетами на общую сумму 49 млн 700 тыс. гривен. Это – "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях", "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций", "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда". Именно последний пакет является эксклюзивным, ведь Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр является единственным учреждением в нашей области, которое предоставляет такие медицинские услуги при остром инфаркте миокарда его жителям.

В реконструированном корпусе новообразованного реперфузійного центра расположены современные отделения инвазивной кардиологии и интервенционной радиологии №1, амбулаторно-поликлиническое отделение, операционный блок, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, которые будут принимать пациентов со всей области с острыми состояниями в кардиологии – інфарктміокарду и передінфарктні состояния, сложные нарушения ритма, оказывать консультативную амбулаторную помощь третьего уровня.

Реперфузионный центр оснащен современной кислородной станцией, которая автономно обеспечивает учреждение медицинским кислородом и сжатым воздухом. Полностью обновлены все сети – водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и очисткой воздуха, электросети с высокопроизводительным дизель-генератором.

По правительственной инициативе три года назад для медицинского учреждения приобретено два ангиографа общей стоимостью 46 млн грн, которые установлены в оборудованных по мировым стандартам катетеризационных лабораториях и ожидают первого пациента.

Отделение интенсивной терапии оборудовано новым современным оборудованием и рассчитано на 12 коек (при необходимости – до 16). Палаты оснащены в соответствии с современными требованиями и рассчитаны на одного – трех пациентов. Закуплены также современные ультразвуковые сканеры и портативный рентген-аппарат.