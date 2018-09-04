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Новый дом для людей: ученые обнаружили еще одну планету, пригодную для жизни

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Водные миры могут быть пригодными для жизни людей
Водные миры могут быть пригодными для жизни людей / Фото из свободных источников

Некоторые водные миры – экзопланеты, которые имеют поверхность полностью покрытую океаном – могут быть пригодными для жизни. Несмотря на то, что на них не работает привычный для Земли геохимический цикл, они все равно могут поддерживать стабильный климат.

Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal.

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Астрономы Эдвин Кайт из Чикагского университета и Эрик Форд из Университета штата Пенсильвания провели компьютерную симуляцию эволюции водных миров. Исследователи смотрели, насколько устойчивым будет климат на тысячах случайно сгенерированных планетах, вращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце, а затем определяли ключевые характеристики, которые позволяют небесному телу поддерживать нужную для жизни температуру воды более миллиарда лет.

Анализ показал, что существует три важных параметра: изначальное количество воды на планете, соотношение атомов углерода и катионов и соотношение атомов углерода и водорода. Когда глубина океана растет, долгосрочная атмосферно-литосферная циркуляция переключается из активного в экзотический, "приглушенный" режим. Давление на дне океана подавляет плавление горных пород, и, как результат, атмосферно-литосферную циркуляцию, что позволяет поддерживать населенность планеты в независимом режиме.

via GIPHY

Кроме того, чтобы сохранять стабильный климат более миллиарда лет, необходимо, чтобы соотношение катионов и углерода было равно единице, так как избыток катионов "затягивает" углерод из атмосферы в океан, а миры с небольшим содержанием этого вещества в атмосфере не могут существовать долго.

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Углеродно-водородный баланс, в свою очередь, важен потому, что слишком большое количество атомов углерода ведет к накоплению углекислого газа в атмосфере и очень высоким температурам. Если атомов углерода слишком мало, то вода не сможет существовать на планете более миллиарда лет.

К нашему удивлению многие из миров оставались стабильными более миллиарда лет благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мы предполагаем, что они составляют около 10% от общего числа,
– сказал Эдвин Кайт.

Несмотря на то, что исследование проводилось для планет, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд, полученные результаты могут быть справедливы и для красных карликов, считают астрономы.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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