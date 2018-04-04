Новый дудл от Google: кто такая Майя Энджелоу
Сегодня день рождения американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу, ей могло бы исполниться 90 лет, поэтому Google создал новый дудл в ее честь.
Родилась писательница и поэтесса в Сент-Луисе 4 апреля 1928. При жизни написала семь автобиографий, пять сборников эссе, несколько поэтических сборников, ряд пьес, киносценариев, телешоу, которые не сходили с экранов телевизоров в течение 50 лет.
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Она стала знаменитой после своей первой книги "Я знаю, от чего птица поет в клетке". В ней Майя рассказала о своей молодости. В частности о том, как в восемь лет ее изнасиловали.
Всю жизнь Майя боролась против гендерного неравенства и расизма. Ей пришлось работать с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом.
Майя Энджелоу
Майя стала первой поэтессой, которая выступила на инаугурации президента. В 1992 году она прочитала стихотворение «На пульсе утра" на инаугурации Билла Клинтона.
Я поняла, что люди забудут, что ты сказал, люди забудут, что ты сделал, но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать,
– говорила поэтесса.
В книгах Енджелоу в центре внимания такие темы, как расизм, личность, семья и путешествия.