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Новый дудл от Google: кто такая Майя Энджелоу

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Дудл Майя Энджелоу
Дудл Майя Энджелоу / 24 Канал

Сегодня день рождения американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу, ей могло бы исполниться 90 лет, поэтому Google создал новый дудл в ее честь.

Родилась писательница и поэтесса в Сент-Луисе 4 апреля 1928. При жизни написала семь автобиографий, пять сборников эссе, несколько поэтических сборников, ряд пьес, киносценариев, телешоу, которые не сходили с экранов телевизоров в течение 50 лет.

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Она стала знаменитой после своей первой книги "Я знаю, от чего птица поет в клетке". В ней Майя рассказала о своей молодости. В частности о том, как в восемь лет ее изнасиловали.

Всю жизнь Майя боролась против гендерного неравенства и расизма. Ей пришлось работать с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом.

Майя Енджелоу
Майя Энджелоу

Майя стала первой поэтессой, которая выступила на инаугурации президента. В 1992 году она прочитала стихотворение «На пульсе утра" на инаугурации Билла Клинтона.

Я поняла, что люди забудут, что ты сказал, люди забудут, что ты сделал, но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать,
– говорила поэтесса.

В книгах Енджелоу в центре внимания такие темы, как расизм, личность, семья и путешествия.

Теги: Google LifeStyle Литература Новости культуры Новости США
Источник: 24 Канал
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