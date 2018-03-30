Новый фитнес-браслет Mi Band 3 от Xiaomi: появились первые данные о характеристиках

Появилась первая информация о характеристиках нового фитнес-браслета от Xiaomi Mi Band 3. Ожидалось, что новинку покажут на презентации 27 марта. Однако, этого не произошло.

Как пишет akket.com, 29 марта в сеть попали первые официальные подробности о будущей новинке, которые подтвердили ее новые возможности.

В частности, известно, что в приложении Mi Fit для смартфонов на базе Android есть упоминание о двух новых фитнес-трекерах, которые должны появиться в ближайшее время. Новинки имеют названия Xiaomi Mi Band 3 и AmazFit Beats.

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Как свидетельствуют данные, внешний вид Xiaomi Mi Band 3 очень напоминает Mi Band 2. Также известно, что в новый браслет Xiaomi установлен специальный датчик для определения частоты сердечных сокращений, сенсорный экран с отдельной кнопкой, с помощью которой владелец трекера сможет подтверждать различные действия. На экране пользователи смогут просматривать больше различной информации – время, погоду, сообщения, количество пройденных шагов и тому подобное.

О другом браслете AmazFit Beats пока информации нет.