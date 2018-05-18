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Новый флагман OnePlus 6 проверили на прочность: прошел ли тест смартфон

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Новый флагман OnePlus 6 проверили на прочность
Новый флагман OnePlus 6 проверили на прочность / androidinsider

Вчера, 17 мая, компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6. Вскоре после презентации на YouTube-канале JerryRigEverything опубликовали видеоролик, в котором блогер протестировал смартфон на прочность.

Об этом сообщает портал prostotech.

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Дисплей OnePlus 6, в том числе и вырез, а также задняя панель имеют защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Так что обе стороны OnePlus 6, как и другие телефоны с Gorilla Glass 5 получали царапины от предметов с твердостью 6 и выше по шкале Мооса.

В вырезе телефона размещена фронтальная камера и динамик. Преднамеренная попытка снять решетку динамика оказалась бесполезной, поскольку она надежно прикреплена к устройству. Камера также защищена слоем Gorilla Glass 5.

Каркас телефона вместе с кнопками выполнен из металла. Производитель добавил подушечный слой из мягкого пластика между стеклом и металлическим каркасом, а это должно защищать стеклянные панели телефона от трещин при падении с небольшой высоты. Кроме того, двойные задние камеры, сканер отпечатков пальцев и логотип компании также защищены под слоем Gorilla Glass 5.

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Стоит отметить, что OnePlus 6 оснащен 6,28-дюймовым оптическим AMOLED-экраном с соотношением сторон 19: 9 и разрешением FHD + (2280 x 1080 точек). После 20 секунды прямого контакта дисплея с пламенем определенная часть часть экрана стала черной, и уже не восстановилась.

За исключением OnePlus X, все предшественники флагманских телефонов компании, начиная с 2014 года, поставлялись с металлическим корпусом. Следовательно, они были достаточно прочны и долговечны.

Также когда OnePlus 6 сгибали и разгибали, то есть основное давление приходится на центральную часть передней и задней панели, телефон немного согнулся, но никаких повреждений и трещин не было замечено.

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Испытания OnePlus 6 на прочность – смотрите видео

Теги: Техно Китай Смартфоны
Источник: 24 Канал
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