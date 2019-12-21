14:09
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      "Нафтогаз" отзовет иск к "Газпрому" на 12,25 миллиарда долларов

      127 Читати новину українською

      Во время брифинга относительно итога газовых переговоров министр энергетики Алексей Оржель отметил, что стороны не только проговорили новый контракт между Украиной и Россией о транзите газа, но и урегулировали вопрос будущих арбитражей.

      Он добавил, что имеет представление о договоренности насчет транзита, поэтому пока пакетное решение предусматривает пересмотр позиции относительно будущих арбитражей.

      Важно! Украина и Россия подпишут новый газовый контракт на 5 лет с возможностью пролонгации, – Оржель

      Оржель пояснил, что решение о 3 миллиардах, которые Украина должна получить от "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, четко определены.

      Решение о других арбитражах будут в рамках пакета отозваны,
      – заявил Оржель.

      Также он отметил, что все решения являются пакетными, то есть украинская сторона выполняет все требования, о которых договорились стороны. Он подчеркнул, что 3 миллиарда Украина может принять уже в следующем году. Ведь это уже зафиксировано. А вот другие решения будут пересматриваться и регулироваться.

      Важно! Во время переговоров о продлении транзита газа через Украину российская сторона требовала, чтобы Украина полностью отказалась от своих требований к "Газпрому" как в рамках выигранных арбитражей "Нафтогаза" против "Газпрома", так и от штрафа Антимонопольного комитета. Также Россия требовала, чтобы "Нафтогаз" отозвал новый иск в Стокгольмский арбитраж на 12,25 миллиарда долларов.

      О каком иске говорится:

      • "Нафтогаз" в новом иске хочет получить от России возмещение того, что "Газпром" отказался пересматривать размер тарифа на транзит газа в Европу. Это возмещение Украина требует за период с 13 марта 2018 года.
      • Размер компенсации за неправильный тариф на транзит российского газа "Нафтогаз" оценил в 11,8 миллиарда долларов. Оставшуюся сумму иска составляют другие расходы и исковые требования.
      • Решение в новом арбитражном иске Нафтогаза ожидается в 2021 году. Вместе с тем уже в 2020 году Украина может понести потери от прекращения или ограничения транзита российского газа в Европу.

      Все, что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом":

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску относительно транзита газа на сумму более 4 миллиардов долларов.
      • Поэтому согласно результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Через пеню сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
      • "Газпром" также проиграл слушание в апелляционном суде согласно решению Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях. Суд также обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных расходов.

      О чем договорилась Украина и Россия:

      • "Нафтогаз" и "Газпром" договорились о контракте на транзит газа через территорию Украины на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
      • Он предусматривает минимальный объем 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие 4 года.
      Все о похмелье: симптомы, причины возникновения и как бороться
      сегодня
      3939
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Газовый конфликт Газпром Нафтогаз Газ Газовый контракт Алексей Оржель Тарифы на газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
      Павло Казарін 15
      сегодня , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 753
      сегодня , 11:00 Если купить себе замок: как работает формат концессии в Украине
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 4586
      сегодня , 08:16 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Викторе Пинчуке
      Світлана Попова 562
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук