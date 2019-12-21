"Нафтогаз" отзовет иск к "Газпрому" на 12,25 миллиарда долларов

Во время брифинга относительно итога газовых переговоров министр энергетики Алексей Оржель отметил, что стороны не только проговорили новый контракт между Украиной и Россией о транзите газа, но и урегулировали вопрос будущих арбитражей.

Он добавил, что имеет представление о договоренности насчет транзита, поэтому пока пакетное решение предусматривает пересмотр позиции относительно будущих арбитражей.

Важно! Украина и Россия подпишут новый газовый контракт на 5 лет с возможностью пролонгации, – Оржель

Оржель пояснил, что решение о 3 миллиардах, которые Украина должна получить от "Газпрома", согласно решению Стокгольмского арбитража, четко определены.

Решение о других арбитражах будут в рамках пакета отозваны,

– заявил Оржель.

Также он отметил, что все решения являются пакетными, то есть украинская сторона выполняет все требования, о которых договорились стороны. Он подчеркнул, что 3 миллиарда Украина может принять уже в следующем году. Ведь это уже зафиксировано. А вот другие решения будут пересматриваться и регулироваться.

Важно! Во время переговоров о продлении транзита газа через Украину российская сторона требовала, чтобы Украина полностью отказалась от своих требований к "Газпрому" как в рамках выигранных арбитражей "Нафтогаза" против "Газпрома", так и от штрафа Антимонопольного комитета. Также Россия требовала, чтобы "Нафтогаз" отозвал новый иск в Стокгольмский арбитраж на 12,25 миллиарда долларов.

О каком иске говорится:

"Нафтогаз" в новом иске хочет получить от России возмещение того, что "Газпром" отказался пересматривать размер тарифа на транзит газа в Европу. Это возмещение Украина требует за период с 13 марта 2018 года.

Размер компенсации за неправильный тариф на транзит российского газа "Нафтогаз" оценил в 11,8 миллиарда долларов. Оставшуюся сумму иска составляют другие расходы и исковые требования.

Решение в новом арбитражном иске Нафтогаза ожидается в 2021 году. Вместе с тем уже в 2020 году Украина может понести потери от прекращения или ограничения транзита российского газа в Европу.

Все, что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом":

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску относительно транзита газа на сумму более 4 миллиардов долларов.

Поэтому согласно результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Через пеню сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

"Газпром" также проиграл слушание в апелляционном суде согласно решению Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях. Суд также обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных расходов.

О чем договорилась Украина и Россия: