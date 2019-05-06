Новый газовый кризис – способ повысить цену, – эксперт

Заявления о новом газовом кризисе можно рассматривать как подготовку к повышению цен на газ, в частности для населения, ТКЭ, бюджетных учреждений. Никакого экономического обоснования тут не существует, это исключительно желание руководителей газовых монополистов увеличить собственные доходы.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов, комментируя заявления главы "Нафтогаза" о высокой вероятности нового газового кризиса для Украины со стороны России.

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Почему Коболев заговорил о новом газовом кризисе?По его мнению, Россия попытается создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009. Этот кризис позволит России "протолкнуть" собственный интерес. У Украины и России заканчивается договор и "Газпром" на переговорах "занимает непонятную позицию и тянет время", считает Коболев.

Данисов напомнил: правительственная статистика свидетельствует – от 2016 года Украина вообще не покупает газ напрямую из России (см. диаграмму). Уже три полных года подряд 100% импортного газа мы получаем из Европы, хотя он перед тем закупается ней у "Газпрома". Если учитывать это, то "искусственный газовый кризис" более опасен для Европы, хотя Россия вряд ли решится на энергетические войны.

Искусственный газовый кризис со стороны России для Украины похож на очередную страшилку от "Нафтогаза", которому не выгодно было снижать цены на газ для населения. Достаточно вспомнить заявления Коболева, что в случае снижения цен на газ Украину ожидает дефолт, девальвация гривны и такое прочее,

– отметил Денисов.

Вообще покупка российского газа транзитом через Европу – "украинское ноу-хау", заметил специалист, ведь это противоречит экономическому закону ценовой дискриминации монополиста, который должен продавать одинаковую продукцию разным группам потребителей по разным ценам (в частности, с учетом транспортных расходов).

Экономический закон ценовой дискриминации монополиста нарушается и "Нафтогазом" в части тарифов на газ, в частности отсутствует их градация в зависимости от уровня потребления (существовала до 2015 года), отметил специалист.

Не имеет под собой экономического основания формула цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которая внутренние цены "привязывает" к импортным. Эти две группы ежегодно совокупно потребляют 17-18 миллиардов кубических метров газа. А собственная добыча Украиной газа составляет 20-21 миллиард кубометров – итак, отечественного газа хватает с избытком. Его стоимость (с учетом прибыли) явно ниже импортного,

– пояснил Денисов.

Эксперт напомнил, что с 1 января 2019 года рента на добычу газа в Украине снижена с 45% до 29%, но это не привело к снижению стоимости газа.

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