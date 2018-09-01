Новый глава фейковой "ДНР" сделал первое заявление после смерти Захарченко

Новый главарь самопровозглашенной "ДНР" Дмитрий Трапезников в своем первом обращении после убийства Александра Захарченко заявил о курсе на присоединение оккупированной части Донбасса к России.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

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"Неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к великой России", – сказал он.

Он также заявил, что пророссийские боевики "ни на шаг не отступят от избранного курса".

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб так называемый "министр финансов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".