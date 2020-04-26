Новый глава Укрзализныци должна спасти компанию от дефолта, – Криклий

Первое задание, которое поставят перед новым главой Укрзализныци, – спасение компании от возможного технического дефолта. Речь идет не о банкротстве, а о невыполнении заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения.

Мовиться про реструктуризацію боргів Укрзалізниці, рефінансування і, як варіант, – випуск облігацій. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Еспресо".

До теми Мені за це болить, – Криклій про величезні зарплати в Укрзалізниці

Йде мова про пріоритизацію по видатковій частині, по капітальних інвестиціях, скорочення обсягів та закупівлю виключно необхідних речей, щоб Укрзалізниця "могла їхати",

– повідомив міністр.

Причиною звільнення попереднього тимчасового виконувача обов'язків очільника компанії – Желька Марчека стало невиконання ним обіцяного, зазначив міністр.

Під час карантину дуже багато помилок було. Дуже дивні речі ухвалювалися, в тому числі кадрові рішення, де призначалися люди без досвіду і з потенційними конфліктами інтересів на деякі важливі посади. Все це викликало у наглядової ради дуже велике занепокоєння і бажання змінити главу,

– сказав Криклій.

Коротко про ситуацію з керівництвом Укрзалізниці: