Новый глава Укрзализныци должна спасти компанию от дефолта, – Криклий
Первое задание, которое поставят перед новым главой Укрзализныци, – спасение компании от возможного технического дефолта. Речь идет не о банкротстве, а о невыполнении заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения.
Мовиться про реструктуризацію боргів Укрзалізниці, рефінансування і, як варіант, – випуск облігацій. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Еспресо".
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Йде мова про пріоритизацію по видатковій частині, по капітальних інвестиціях, скорочення обсягів та закупівлю виключно необхідних речей, щоб Укрзалізниця "могла їхати",
– повідомив міністр.
Причиною звільнення попереднього тимчасового виконувача обов'язків очільника компанії – Желька Марчека стало невиконання ним обіцяного, зазначив міністр.
Під час карантину дуже багато помилок було. Дуже дивні речі ухвалювалися, в тому числі кадрові рішення, де призначалися люди без досвіду і з потенційними конфліктами інтересів на деякі важливі посади. Все це викликало у наглядової ради дуже велике занепокоєння і бажання змінити главу,
– сказав Криклій.
Коротко про ситуацію з керівництвом Укрзалізниці:
- 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління Укрзалізниці члена правління компанії Желько Марчека.
- Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.
- 10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.
- 15 квітня Кабмін звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління.
- Новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.
- 20 квітня у наглядовій раді Укрзалізниці заявили, що продовжують процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.