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      Новый год с шиком: в Харькове на подготовку к празднику потратили 75 миллионов гривен

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      Городские власти Харькова потратила 75 миллионов гривен на подготовку к новогодним праздникам. Почти половина из них пошла на "звездное небо" – лампочки и фонарики, освещающие две улицы. Побил все денежные рекорды и дом Деда Мороза. Сколько стоит сказочный дом и как горожане относятся к таким расходам – читайте дальше.

      В Харькове засияла главная елка города. Она – искусственная, высотой 40 с половниной метров, состоит из 10 ярусов. И хотя в горсовете решили использовать прошлогоднее дерево и сэкономить, судя по всему, не удалось. На монтаж, иллюминацию и украшения из бюджета ушло 1,5 миллиона гривен.

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      Однако, все ценовые рекорды побил новый домик Деда Мороза. За него власть заплатила 6 миллионов 200 тысяч гривен.

      Примерно за такую ​​сумму можно приобрести капитальный дом, коттедж площадью 300 метров недалеко от парка Горького,
      – сказал руководитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.


      Все ценовые рекорды побил новый домик Деда Мороза

      Но и это не предел новогоднего шика. Ведь в этом году фонариками украсили две центральные улицы. Харьковчане охотно делают селфи на фоне праздничного освещения. В соцсетях шутят, что именно так блестят десятки миллионов гривен.


      В Харькове на подготовку к празднику потратили 75 миллионов гривень

      В целом помпезная подготовка к новому году обошлась харьковской власти в 75 миллионов гривен. Мнения самих харьковчан разделились. Одним – все нравится, другие же откровенно шокированы такими затратами. Но в мэрии это все объясняют просто. Говорят: "вы просто не так считаете". Ведь все купленное будут использовать не один год.

      Мы умеем работать, мы умеем отдыхать. Вы не очень правильно считаете эти средства, это расходы не на один год. А, я могу так сказать, если это будет 10 лет, это будет 7 миллионов,
      – подсчитал мэр Харькова Геннадий Кернес.


      В этом году фонариками украсили две центральные улицы

      Между тем в харьковском антикоррупционном центре уже подсчитали: на все ремонты школ и садиков власть направила столько же средств, как и на подготовку к новому году. И даже меньше заложено на ремонт старых тепловых сетей. Поэтому задают вопрос – нельзя ли было использовать эти деньги более рационально.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Геннадий Кернес Новогодние праздники Новости Харькова Деньги Новости Украины
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