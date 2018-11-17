Новый Хатико: в Китае собака 80 дней ждет погибшую хозяйку на месте трагедии

В Китае собака более 80 дней сидит на дороге и ждет свою хозяйку, которая погибла на этом месте в августе 2018 года.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: "Бешеный" енот, который перепугал целый город в США, оказался пьяным

Верный пес находится на автостраде в северном китайском регионе Внутренняя Монголия. Он быстро набирает популярность в сети.

"Водители постоянно дают псу еду, однако когда пытаются выйти к нему из машины – пес убегает. Отношения собаки и его хозяйки были очень тесными. Каждый день он стоит на этой дороге. Я постоянно его вижу", – рассказал один из местных таксистов.

Пользователи соцсетей сравнили животное с японским псом Хатико, который стал символом верности и ждал своего хозяина 9 лет.

Смотрите видео: собака ждет погибшую хозяйку 80 дней