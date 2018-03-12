23:35
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Новый "Холостяк" Рожден Ануси откровенно рассказал о своей личной жизни

614 Читати новину українською
Рожден Ануси: новый герой проекта
Рожден Ануси: новый герой проекта "Холостяк" / edinstvennaya.ua

Участник популярного реалити-шоу "Холостяк" и певец Рожден Ануси признался, что имел отношения с известной экс-звездой группы "Виа Гра"

Об этом говорится в журнале Viva.

Читайте также: Холостяк 8 сезон: что известно о главном герое шоу — Рождене

До этого времени знаменитость не рассказывал на камеру о своей личной жизни. Однако в разговоре с ведущим проекта Григорием Решетником певец подтвердил, что же имел отношения с Анной Седаковой. Рожден Ануси также рассказал, что хотел стать отцом для ее детей, однако этого так и не произошло.

Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста — это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешся к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком,
— признался Рожден Ануси.

Рожден Ануси встречался с Анной Седаковой

Читайте также: Холостяк 8 сезон 1 выпуск: чем удивляли девушки и с кем Рожден Ануси идет на первое свидание

Кроме этого, в СМИ говорили о романе певца со звездным тренером "Голоса страны" Дианой Арбениной. Эти слухи Рожден Ануси опроверг.

"С Дианой Арбениной у нас есть любовь, но чисто дружеская", — рассказал он.

Кто такой Рожден Ануси?
Это музыкант, певец и саунд-продюсер, более известный по сценическим именем ROZHDEN. Не имея специального образования, Рожден Ануси сам овладел игрой на музыкальных инструментах и ​​открыл в родной Одессе студию звукозаписи. Мужчина стал главным героем 8 сезона популярного проекта "Холостяк".

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук