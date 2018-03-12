Новый "Холостяк" Рожден Ануси откровенно рассказал о своей личной жизни
Участник популярного реалити-шоу "Холостяк" и певец Рожден Ануси признался, что имел отношения с известной экс-звездой группы "Виа Гра"
Об этом говорится в журнале Viva.
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До этого времени знаменитость не рассказывал на камеру о своей личной жизни. Однако в разговоре с ведущим проекта Григорием Решетником певец подтвердил, что же имел отношения с Анной Седаковой. Рожден Ануси также рассказал, что хотел стать отцом для ее детей, однако этого так и не произошло.
Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста — это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешся к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком,
— признался Рожден Ануси.
Рожден Ануси встречался с Анной Седаковой
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Кроме этого, в СМИ говорили о романе певца со звездным тренером "Голоса страны" Дианой Арбениной. Эти слухи Рожден Ануси опроверг.
"С Дианой Арбениной у нас есть любовь, но чисто дружеская", — рассказал он.
Кто такой Рожден Ануси?
Это музыкант, певец и саунд-продюсер, более известный по сценическим именем ROZHDEN. Не имея специального образования, Рожден Ануси сам овладел игрой на музыкальных инструментах и открыл в родной Одессе студию звукозаписи. Мужчина стал главным героем 8 сезона популярного проекта "Холостяк".