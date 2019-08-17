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      Новый энергетический скандал: АМКУ подозревает Минэнерго и энергетические компании в сговоре

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      АМКУ заподозрил ведущие энергокомпании и Минэнерго в сговоре: хотели повысить цены на уголь для ТЭЦ
      АМКУ заподозрил ведущие энергокомпании и Минэнерго в сговоре: хотели повысить цены на уголь для ТЭЦ / Фото из открытых источников

      Антимонопольный комитет Украины начал расследование по установлению цен на энергетический уголь для нужд теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. Дело касается вероятных антиконкурентных согласованных действий.

      Как установил АМКУ, в течение 2017-2018 годов в этой схеме Министерство энергетики и угольной промышленности сотрудничало с:

      – государственным предприятием "Держвуглепостач",

      – публичным акционерным обществом "Донбассэнерго",

      – обществом с ограниченной ответственностью "ДТЭК Энерго",

      – государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго",

      – частным акционерным обществом "Черкасское химволокно",

      – обществом с ограниченной ответственности "Технова".

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      В частности, с ними Минэнергоугля проводило совещания, целью которых было достижение договоренностей относительно цен на угольную продукцию для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, то есть тех компаний, которые производят энергию на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях. Это, к слову, подтверждено протоколами этих собраний.

      В УМКУ убеждают, что вышеупомянутые компании и связанные с ними отношениями контроля субъекты хозяйствования, осуществляя деятельность на рынках электрической энергии и энергетического угля, является между собой потенциальными конкурентами. Следовательно, если они поддержат предложения по повышению цен угольной продукции для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня, это может привести к искажению конкуренции на соответствующих рынках.

      Приняв вышеизложенное к вниманию, Антимонопольный комитет начал рассмотрение:

      – дела по признакам совершения со стороны компаний "Держвуглепостач", "Донбассэнерго", "ДТЭК Энерго", "Укринтерэнерго", "Черкасское химволокно", "Технова" антиконкурентных согласованных действий, которые могли привести к искажению конкуренции на рынках;

      – дела по признакам совершения со стороны Минэнергоугля нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно склонение субъектов хозяйствования к совершению антиконкурентих согласованных действий и создание условий для совершения таких нарушений.

      По результатам рассмотрения дел АМКУ должно принять соответствующие решения.

      КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАСНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОИСХОДИЛИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ:

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      blog_ava
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      16 августа
      606
      Теги: Новости Украины Угольная промышленность Энергетика АМКУ Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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