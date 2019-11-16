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      Новый этап гибридной войны: Россия на Донбассе готовит поколение, что будет ненавидеть Украину

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      На оккупированных территориях Донбасса Россия проводит тотальную пропагандистскую политизацию молодежи / Соцсети

      Во время мониторинга ситуации на оккупированных территориях Донбасса представители Восточной правозащитной группы выяснили, что при финансовой поддержке России здесь происходит тотальная политизация молодежи. В частности, молодым людям с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей насаждают идеи "русского мира".

      Восточная правозащитная группа в своем фейсбуке называет это новым этапом гибридной войны против Украины. Как подчеркиваю правозащитники, Россия целенаправленно готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину. В итоге молодые люди с оккупированных территорий Донбасса станут здесь главными проводниками идей сепаратизма и политики РФ.

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      По данным правозащитников, на реализацию такого проекта Кремль тратит десятки миллионов долларов. Сама же эта пропагандистская политизация молодых людей тесно связана с процессами милитаризации, а именно с так называемыми военно-патриотическими движениями и соответствующими учениями детей на оккупированной части Донбасса.

      В ролике, который создали и опубликовали правозащитники, можно увидеть, что на оккупированной части Луганщины местные прихвостни Кремля создали так называемый "молодежный парламент". Выборы в него прошли в апреле, а голосовать можно было во всех учреждениях высшего образования края.

      Что интересно, на этих псевдовыборах присутствовали лишь наблюдатели от России. Кроме того, в предвыборной кампании так называемых кандидатов можно было заметить прокремлевскую риторику – в частности, они будут способствовать объединению с Россией.

      Мы луганчане, мы были здесь, когда ваша армия уничтожала наш город. Приезжайте, мы покажем вам могилы мирных жителей, которые были убиты от рук военных формирований Украины. Настоящие герои родного края – это те, кто остался в городе и стал на его защиту. Луганск – город-герой, а вы – предатели. Но вы приезжайте, мы вас встретим,
      – заявляют в своих речах молодые луганские "политики".

      Таким образом, Восточная правозащитная группа призывает украинскую власть прекратить эти процессы, иначе через 10 – 15 лет эти молодые люди будут бороться за новые территории для России.

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      "Те, кто будут разжигать этот огонь, уже проходят подготовку в политических школах РФ, именно они будут отдавать приказы военным формированиям из числа подростков, которые сейчас проходят подготовку в военных лагерях "ЛНР" и "ДНР", – заключают правозащитники.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Российская пропаганда Новости России
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