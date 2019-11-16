Новый этап гибридной войны: Россия на Донбассе готовит поколение, что будет ненавидеть Украину

Во время мониторинга ситуации на оккупированных территориях Донбасса представители Восточной правозащитной группы выяснили, что при финансовой поддержке России здесь происходит тотальная политизация молодежи. В частности, молодым людям с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей насаждают идеи "русского мира".

Восточная правозащитная группа в своем фейсбуке называет это новым этапом гибридной войны против Украины. Как подчеркиваю правозащитники, Россия целенаправленно готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину. В итоге молодые люди с оккупированных территорий Донбасса станут здесь главными проводниками идей сепаратизма и политики РФ.

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По данным правозащитников, на реализацию такого проекта Кремль тратит десятки миллионов долларов. Сама же эта пропагандистская политизация молодых людей тесно связана с процессами милитаризации, а именно с так называемыми военно-патриотическими движениями и соответствующими учениями детей на оккупированной части Донбасса.

В ролике, который создали и опубликовали правозащитники, можно увидеть, что на оккупированной части Луганщины местные прихвостни Кремля создали так называемый "молодежный парламент". Выборы в него прошли в апреле, а голосовать можно было во всех учреждениях высшего образования края.

Что интересно, на этих псевдовыборах присутствовали лишь наблюдатели от России. Кроме того, в предвыборной кампании так называемых кандидатов можно было заметить прокремлевскую риторику – в частности, они будут способствовать объединению с Россией.

Мы луганчане, мы были здесь, когда ваша армия уничтожала наш город. Приезжайте, мы покажем вам могилы мирных жителей, которые были убиты от рук военных формирований Украины. Настоящие герои родного края – это те, кто остался в городе и стал на его защиту. Луганск – город-герой, а вы – предатели. Но вы приезжайте, мы вас встретим,

– заявляют в своих речах молодые луганские "политики".

Таким образом, Восточная правозащитная группа призывает украинскую власть прекратить эти процессы, иначе через 10 – 15 лет эти молодые люди будут бороться за новые территории для России.

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"Те, кто будут разжигать этот огонь, уже проходят подготовку в политических школах РФ, именно они будут отдавать приказы военным формированиям из числа подростков, которые сейчас проходят подготовку в военных лагерях "ЛНР" и "ДНР", – заключают правозащитники.