Новый метод диагностики рака поможет выявлять его на ранних стадиях

Медики смогут диагностировать раннюю стадию рака с помощью белка, производимого паразитами малярии.

Биологи из Копенгагенского университета в Дании рассказали о новом методе диагностики рака в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили, что протеин VAR2CSA, произведенный паразитами малярии, связывается с полисахаридом, известным как онкофетальный хондроитин сульфат. Эти молекулы присутствуют в 95% всех типов рака.

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Они провели испытания метода и смогли доказать его эффективность. Для верификации новой системы выявления рака на ранней стадии метода ученые добавили в 5 миллилитров крови 10 раковых клеток и наблюдали за протеином.

Новый метод диагностики рака поможет его проявлять на ранних стадиях

С его помощью им удалось обнаружить 9 из 10 клеток рака. После этого биологи решили проверить действие белка VAR2CSA на образцах крови пациентов, у которых диагностировали рак предстательной и поджелудочной желез, печени и легких.

Во всех случаях протеин указал на наличие онкологического заболевания.

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