Новый мост, который Филатов открыл заблаговременно, продолжат ремонтировать: фото, видео

На Центральном (Новом) мосту в Днепре, об открытии которого мэр города Борис Филатов объявил раньше запланированного срока, будут продолжать ремонтные работы.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил о досрочном открытии Центрального моста.

Именно из-за этого моста Филатов поспорил с Владимиром Зеленским и пообещал, что готов добровольно уйти в отставку, если отремонтированный объект не откроют до 14 сентября.

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Как изменился мост после открытия? После ремонта с обеих сторон переправы появились велодорожки, их покрасили в красный цвет.



В Днепре после ремонта открыли Новый мост​ / Фото: informator.ua



Ремонтные работы на Новом мосту продолжат / Фото: informator.ua

Но с открытием моста работы на нем еще не завершились.

Как пишет местное издание "Информатор", здесь до сих пор можно наблюдать разрушенные лестницы.

Капитальный ремонт, начало которого может состояться только после выделения средств в 2020 году, может затянуться как минимум на 5 месяцев.



Лестница в аварийном состоянии на новом мосту в Днепре​ / Фото: informator.ua



Разрушенная лестница на отремонтированном Новом мосту в Днепре / Фото: informator.ua

В графике выполнения работ отмечено, что на деформационные швы и замену опор освещения планируется потратить почти 27 млн гривен. Работы запланированы до конца года.



Капитальный ремонт моста в Днепре​ / Документ



Р емонтные работы на Новом мосту продолжат / Фото: informator.ua

На Новом мосту также появилась необычная инсталляция в виде кресла мэра, сделанного в виде трона из арматуры.

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