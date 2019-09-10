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      Новый мост, который Филатов открыл заблаговременно, продолжат ремонтировать: фото, видео

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      Борис Филатов открыл Новый мост раньше запланированного срока
      Борис Филатов открыл Новый мост раньше запланированного срока / dnepr.info

      На Центральном (Новом) мосту в Днепре, об открытии которого мэр города Борис Филатов объявил раньше запланированного срока, будут продолжать ремонтные работы.

      7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил о досрочном открытии Центрального моста.

      Именно из-за этого моста Филатов поспорил с Владимиром Зеленским и пообещал, что готов добровольно уйти в отставку, если отремонтированный объект не откроют до 14 сентября.

      К теме: Украинская модель пикантно требует ремонта мостов: фото

      Как изменился мост после открытия? После ремонта с обеих сторон переправы появились велодорожки, их покрасили в красный цвет.

      Дніпро міст ремонт
      В Днепре после ремонта открыли Новый мост​ / Фото: informator.ua

      ремонт міст Дніпро
      Ремонтные работы на Новом мосту продолжат / Фото: informator.ua

      Но с открытием моста работы на нем еще не завершились.

      Как пишет местное издание "Информатор", здесь до сих пор можно наблюдать разрушенные лестницы.

      Капитальный ремонт, начало которого может состояться только после выделения средств в 2020 году, может затянуться как минимум на 5 месяцев.

      Сходи міст Дніпро
      Лестница в аварийном состоянии на новом мосту в Днепре​ / Фото: informator.ua

      Зруйновані сходи міст Дніпро
      Разрушенная лестница на отремонтированном Новом мосту в Днепре / Фото: informator.ua

      В графике выполнения работ отмечено, что на деформационные швы и замену опор освещения планируется потратить почти 27 млн гривен. Работы запланированы до конца года.

      Дніпро міст документ
      Капитальный ремонт моста в Днепре​ / Документ

      міст Дніпро ремонт
      Р      емонтные работы на Новом мосту продолжат / Фото: informator.ua

      На Новом мосту также появилась необычная инсталляция в виде кресла мэра, сделанного в виде трона из арматуры.

      Новый мост открыли в Днепре: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Борис Филатов Новости Днепра Ремонт Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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