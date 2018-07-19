Новый ноутбук Lenovo YOGA 530 поступил в продажу в Украине: цена новинки

Компания Lenovo запустила в Украине продажу компактный и стильный ноутбук YOGA 530. Устройство может разворачиваться на 360 градусов. Также он получил 14-сенсорный экран.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 7 последнего поколения, который повышает производительность до 40%. Также устройство оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX13, которая позволяет легко и быстро решать ресурсоемкие задачи, например, связанные с обработкой фотографий.

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YOGA 530 получил 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Экран устройства сенсорный, что позволяет переключаться между режимами, создавая с ноутбука планшет.

Lenovo YOGA 530 поступил в продажу в Украине

Кроме того, ноутбук оборудован стилусом Lenovo Active Pen. Устройство имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, поэтому пользователь может входить в систему без ввода пароля, а также выполнять безопасные платежи через PayPal при поддержке технологии Windows Hello.

Ноутбук работает под управлением Microsoft Windows 10 Home.

Цена Lenovo YOGA 530

В Украине ноутбук можно приобрести в черном, сером и светло-голубом цвете по цене от 16500 гривен.