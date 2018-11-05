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      Новый парень Хайден Панеттьери набросился на собственного отца: подробности скандала

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      Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон
      Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / DailyMail

      Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери попала в скандал из-за своего нового бойфренда, актера Брайана Хикерсона, который избил собственного отца.

      Как сообщает издание  Radar Online, полиция получила вызов, в котором говорилось о драке. Когда правоохранители приехали на место происшествия, экс-возлюбленная Кличко открыла им дверь. Отмечается, что тогда Панеттьери выглядела пьяной и паниковала.

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      А ее парень Брайан, который был вооружен бутылкой, преследовал своего отца Дэвида. Впоследствии на Хикерсона надели наручники, ведь он отказывался сотрудничать с правоохранителями и сообщать персональную информацию о себе, якобы это может навредить Хайден.

      В источнике говорится также, что тело Дэвида Хикерсона было в синяках, а лицо – залито кровью. По его словам, он просто упал.

      Хайден Панеттьери добавила, что перед ссорой она и отец Брайана вместе пили алкогольные напитки.

      Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку, после этого их совместная 3-летняя дочь Кайя-Евдокия живет с отцом. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина занимал Хайден и держал ее за руку.

      Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас требует перерыва.

      Теги: LifeStyle Владимир Кличко Скандал Хайден Панеттьери
      Источник: 24 Канал
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