Новый парень Свитолиной стянул с себя футболку и померился мышцами с другим теннисистом: видео

Новый парень украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис привлек к себе внимание на Australian Open. Пока Элина с кем-то разговаривала, француз занялся мальчишескими забавами.

На камеры попал момент, когда Гаэль решил помериться мышцами с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

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Монфис не постеснялся стянуть с себя футболку и рассмешил 21-летнего Тиафо и других, кто были рядом.

Затем теннисисты обнялись, после чего Монфис одел футболку.

Напомним, слухи о более чем дружеских отношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса ходили уже давно, однако все встало на свои места лишь недавно. В частности, во время противостояния украинки с представительницей Словакии Викторией Кужмовой, которое произошло в рамках Australian Open, на трибунах заметили француза.



Заметим, что тот находился в боксе вместе с тренером украинской теннисистки и горячо ее поддерживал. Когда после игры Элину спросили о Гаэле, то она смутилась и покраснела. Однако уже на послематчевой пресс-конференции Свитолина подтвердила свой роман с темнокожим французским теннисистом.