Новый планшет Samsung Galaxy Tab S4 показали на видео

Уже в ближайшее время компания Samsung представит новый планшет Galaxy Tab S4. При этом в сети уже обнародовали внешний вид новинки.

Об этом информирует Slashleaks.

Также, по свежим данным, Samsung Galaxy Tab S4 получит 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560 х 1600 пикселей. Новинка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, и получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

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Кроме того, планшет получит две камеры – 13-мегапиксельную основную на задней панели и фронтальную на 8 Мп.

Планшет Samsung Galaxy Tab S4: видео

Устройство оснастят аккумулятором емкостью 7300 мАч.

Samsung Galaxy Tab S4 должны представить на выставке IFA в Берлине.

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