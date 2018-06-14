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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Новый планшет Samsung получит уникальную функцию, которую не имеют аналоги на рынке

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Компания Samsung
Компания Samsung / Фото из открытых источников

Спрос на планшеты в мире снижается, поэтому компания Samsung готовит к выпуску не чистый планшет, а гаджет, соединивший в себе свойства как планшета, так и компьютера. Он имеет название Samsung Galaxy Tab S4. При этом это устройство получит революционную особенность.

Об этом пишет SamMobile.

Так, новый планшет от Samsung станет первым устройством в своем классе, что будет иметь сканер радужной оболочки глаза. Эту технологию имеют немало смартфонов топового уровня. Технология будет дополнена программным сканером лица Face Unlock, но акцент будут делать на глаза пользователя.

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Впервые сканер радужной оболочки глаза появился в планшете Galaxy Tab Iris, но она была выпущена только для корпоративного рынка.

Кроме того, для нового планшета Samsung выпустит специальную док-станцию, благодаря которой его можно будет подключить к монитору, используя его как компьютер.

Новий планшет Samsung

Новый планшет Samsung

По данным источников, новинка получит 10,5-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2560 на 1600 пикселей (QHD +), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц, графику Adreno 540, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной флеш-памяти, разъем USB Type-C, а также динамики от компании AKG. "Из коробки" аппарат получит операционную систему Android 8.1 Oreo (пора бы уже).

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Теги: Техно планшеты Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
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