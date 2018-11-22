22 ноября президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы. Рассказываем, кто такой Евгений Марчук и что о нём известно.

С мая 2015 года 77-летний Евгений Марчук представляет Украину в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по ОРДЛО. Также с 2014 года он возглавляет Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО.

Чем известен Марчук?

Марчука причисляют к "метрам" украинского политикума, считают знатоком интриг и политического закулисья.

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Он работал в советских, а затем и в украинских спецслужбах. С июня по ноябрь 1991 года занимал должность государственного министра СССР по вопросам обороны, государственной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Марчук стал первым руководителем СБУ (1991-1994 годы), в 1995-1996 годах занимал должность премьер-министра Украины. С этого поста был снят, как говорили злые языки, за "формирование собственного политического имиджа".

Дважды избирался народным депутатом Украины – в 1995 и 1998 гг. В Верховной Раде II созыва руководил фракцией "Социально-рыночный выбор". В III созыве возглавлял фракцию СДПУ (о), затем входил в группу "Независимые". Был членом комитета ВР по вопросам обороны и государственной безопасности, председателем комитета по вопросам социальной политики и труда.

В 1999 году участвовал в президентских выборах, где в первом туре занял пятое место из 13.



Марчук был премьер–министром Украины в 1995–1996 годах

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С ноября 1999 по июнь 2003 года был вторым секретарем СНБО Украины. После этого в сентябре 2004 года Марчук занимал должность министра обороны Украины. Формально поводом для его отставки тогда стали взрывы на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке. За время пребывания на этой должности участвовал в урегулировании конфликта между Украиной и Россией относительно острова Тузла.

После отставки с поста главы оборонного ведомства, Марчук возглавил "Партию Свободы", которая участвовала в парламентских выборах 2006 года в составе блока "Евгений Марчук – "Единство", который набрал всего 0,06% голосов и занял тридцать седьмом место из 45-и возможных.

19 мая 2008-го был назначен внештатным советником президента Украины Виктора Ющенко, однако его преемник, Виктор Янукович, в марте 2010 года Марчука уволил.

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Жена Евгения Марчука – главный редактор ежедневной газеты "День" Лариса Ившина. У политика есть два сына от первого брака (Тарас и Вадим) и несколько внуков.



Эксперты отмечают, что Евгений Марчук был одним из лучших кандидатов на должность

Почему его назначили на должность?

Евгений Марчук заменит на этом посту экс-президента Леонида Кучму, который в начале октября 2018 года заявил об отставке. Эксперты прогнозировали должность именно Марчуку, однако отмечали, что он мог отказаться из-за возраста и состояния здоровья.

Что изменится для Украины?

Эксперты сходятся во мнении, что Евгений Марчук достоин представлять Украину в ТКГ, однако его назначение не изменит ситуации.

Здесь кадровые решения абсолютно не влияют на работу, ведь и Марчук, и его предшественник Кучма не имеют достаточно полномочий для того, чтобы принимать решения в этом процессе. Это по сути такое дипломатическое волонтерство с их стороны. В процессе как все было, так и будет продолжаться,

– пояснил политолог Роман Бессмертный.

Эксперт в данной области Владимир Фесенко убежден, что Евгений Марчук был и является лучшей кандидатурой на роль украинского представителя в трехстороннем контактной группе.

На мой взгляд, Марчук является лучшим специалистом по вопросам национальной безопасности в Украине. Поскольку он был руководителем СБУ, министром обороны, секретарем СНБО Украины и даже премьер-министром своего времени, он знает эту сферу с разных сторон. У него опыт огромный. Также Марчук уже имеет опыт работы в ТКГ в подгруппе по вопросам безопасности, поэтому может сразу адаптироваться к этим переговорам,

– отметил Фесенко.

Еще одним важным аргументом в пользу Марчука является то, что он сейчас не имеет официального государственного статуса, поэтому нельзя "зацепиться" за его участие в переговорах с представителями оккупационных администраций ОРДЛО, что могли бы назвать их косвенным признанием.