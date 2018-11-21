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      Новый президент не сможет принести мир, поскольку ключи от него находятся у Кремля, – Казарин

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      Новый президент не сможет принести мир, поскольку ключи от него находятся у Кремля, – Казарин
      Новый президент не сможет принести мир, поскольку ключи от него находятся у Кремля, – Казарин / 24 канал

      Новый президент не сможет принести мир в Украину. По той простой причине, что ключи от мира находятся у Кремля, а не у Банковой. А также победитель второго тура не сможет вернуть украинских политзаключенных.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Грани правды", автор и журналист Павел Казарин.

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      Казарин считает, что новый президент не сможет остановить похоронки с фронта и не вернет оккупированные территории под контроль Киева.

      На следующий день после второго тура украинцы проснутся точно в такой же стране, в которой и засыпали. Если только следующий президент – кем бы он не был – не решит, что ему удастся обмануть правила. Впрочем, следующий президент обречен быть слабым не только по этой причине. Он будет слабым еще и потому, что избирается в два тура. А второй тур – это голосование не так "за", как голосование "против",
      – ответил журналист.

      По его словам, следующий президент Украины займет свое кресло не в силу своих достоинств, а в силу недостатков своих конкурентов. Его изначальное позиционирование – это статус "меньшего зла".

      "Этот сценарий не зависит от фамилии вашего фаворита. Тот, кто займет президентский пост в 2019 году окажется в ситуации цейтнота. Любые реформы, если им и суждено произойти, дадут эффект лишь со временем. И если вы ждете чудес, то придется разочаровать. Чудес не будет", – добавил Казарин.

      Видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" за 21 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Выборы Президента 2019 Видеоблоги Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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