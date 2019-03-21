Новый президент посадит мировых лидеров за стол переговоров ради мира в Украине, – Тимошенко

Сильная армия, участие в системе коллективной безопасности мира, новый формат переговоров "Будапешт плюс" и создание международного фонда возрождения и развития Донбасса – это первоочередные шаги стратегии мира и безопасности Юлии Тимошенко.

Как отметила во время митинга в Житомире лидер "Батькивщины", Минский формат переговоров не оправдал себя. Именно поэтому, заверила кандидат в Президенты, после выборов новая власть добьется "реального переговорного процесса на высоком международном уровне". Об этом говорится на сайте партии.

В частности, речь идет о применении Будапештского меморандума, который Украина подписала в 1994 году и который предусматривал отказ нашего государства от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ со стороны ключевых стран мира (США, Великобритания, РФ, к которым впоследствии присоединились Франция и Китай).

"Первый шаг – Будапештский меморандум на стол, страны-гаранты на уровне президентов – за стол, – сказала она. – Если мы отказываемся от ядерного оружия, никто не имеет права пересечь наших границ, пойти войной против нас, претендовать на наши территории. Эти гарантии – часть международного права, которая не может быть не выполнена".

Она возмутилась тем, что когда только началась война, руководство государства не вынесло на самый высокий уровень вопрос выполнения этих гарантий.

"За спиной украинцев был собран непонятный формат с участием террористов, а наши гарантии были полностью проигнорированы", – убеждена кандидат в Президенты.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что ее команда уже начала переговоры о возвращении в будапештский формат после выборов. Обсуждается также создание международного фонда восстановления и развития Донбасса.

Мы выясняем с ключевыми странами-гарантами возможность создания такого фонда и страны-гаранты идут на то, чтобы он был создан. Фонд даст возможность поднять и Донбасс и часть Украины. Я знаю, что так будет, потому что общаюсь с лидерами направления. Мир у нас будет обязательно,

– заверила глава партии.

Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула, Донбасс будет возвращен в короткие сроки, а для Крыма потребуется определенное время.

"Когда люди, которые живут в Крыму, увидят, что Украина может успешно и счастливо жить, крымская стена упадет. И Крым будет возвращен. Но для этого нужно время. Работа продолжается", – подытожила она.