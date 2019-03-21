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      Новый Президент устранит коррупционеров от власти и сделает Украину сильной, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      После победы на выборах новый президент преодолеет кланово-олигархическую систему и сделает Украину сильной. Пути для этого прописаны в Новом курсе – пошаговом плане действий выхода страны из кризиса.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Коростене Житомирской, говорится на сайте партии.

      По ее словам, двигаться стране вперед мешает круг "круговой поруки" коррупционеров во власти.

      Она напомнила о скандале с разоблачением грязных сделок по обворовыванию армии, в которые были вовлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что привлечь виновных оказалось невозможным, потому что даже создание следственной комиссии в парламенте заблокировано пропрезидентским большинством, Генпрокуратурой руководит кум президента, а Верховный Суд превращен в карманную структуру главы государства.

      Для того чтобы завершить войну, нам надо убрать мафию от власти прекратить ее заработки на войне и привлечь к ответственности каждого, кто взял по крайней мере копейку из украинского бюджета,
      – подчеркнула Юлия Тимошенко.

      А для того чтобы ни у кого больше не возникало подобных соблазнов, нужно изменить систему управления государством и подчинить ее гражданам. Именно в этом, по словам Юлии Тимошенко, суть Новой народной Конституции, принять которую нужно на всеукраинском референдуме.

      "В Новой Конституции никто не будет иметь иммунитета – ни депутаты, ни президент, ни судьи. И у нового президента хватит воли добиться проведения такого референдума", – отметила лидер "Батькивщины".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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