Новый Президент устранит коррупционеров от власти и сделает Украину сильной, – Юлия Тимошенко

После победы на выборах новый президент преодолеет кланово-олигархическую систему и сделает Украину сильной. Пути для этого прописаны в Новом курсе – пошаговом плане действий выхода страны из кризиса.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Коростене Житомирской, говорится на сайте партии.

По ее словам, двигаться стране вперед мешает круг "круговой поруки" коррупционеров во власти.

Она напомнила о скандале с разоблачением грязных сделок по обворовыванию армии, в которые были вовлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что привлечь виновных оказалось невозможным, потому что даже создание следственной комиссии в парламенте заблокировано пропрезидентским большинством, Генпрокуратурой руководит кум президента, а Верховный Суд превращен в карманную структуру главы государства.

Для того чтобы завершить войну, нам надо убрать мафию от власти прекратить ее заработки на войне и привлечь к ответственности каждого, кто взял по крайней мере копейку из украинского бюджета,

– подчеркнула Юлия Тимошенко.

А для того чтобы ни у кого больше не возникало подобных соблазнов, нужно изменить систему управления государством и подчинить ее гражданам. Именно в этом, по словам Юлии Тимошенко, суть Новой народной Конституции, принять которую нужно на всеукраинском референдуме.

"В Новой Конституции никто не будет иметь иммунитета – ни депутаты, ни президент, ни судьи. И у нового президента хватит воли добиться проведения такого референдума", – отметила лидер "Батькивщины".