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      Новый рекорд: сколько заработали украинские банки в 2019 году

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      В 2019 году украинские банки заработали 59,6 миллиарда гривен: это втрое больше, чем в 2019 году / "Слово і діло"

      За весь 2019 год платежеспособные банки Украины получили рекордную прибыль. Таким достижением финучреждения отметились второй год подряд.

      Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, которые госрегулятор обнародовал на своем официальном сайте, за 12 месяцев 2019 года украинские банки получили 59,6 миллиарда гривен чистой прибыли. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда банки получили 22,3 миллиарда гривен чистой прибыли.

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      Кроме того, по данным НБУ, за январь – декабрь 2019 года доходы украинских банков выросли на 19,5% до 244,4 миллиарда гривен. В то же время выросли и их расходы – на 1,4% до 184,8 миллиарда гривен. Кроме того, банки вдвое сократили отчисления в резервы – с 23,8 миллиарда гривен до 11,8 миллиарда гривен.

      По словам первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, именно благодаря последнему и высокой операционной эффективности банков удалось продемонстрировать положительный финансовый результат.

      Больше всего банкам дали:

      • процентные доходы – 154,3 миллиарда гривен,
      • комиссионные доходы – 62,1 миллиарда гривен,
      • результат от переоценки от сделок купли-продажи – 16,2 миллиарда гривен.

      Расходы банков в 2019 году составили 184,8 миллиарда гривен, в том числе процентные расходы – 74, миллиарда гривен, общие административные расходы – 62,9 миллиарда гривен.

      Сократилось и число убыточных банков – с тринадцати в 2018-м до шести в 2019 году. Лидером по прибылям-является государственный "Приватбанк". Это учреждение в 2019 году заработало 32 миллиарда гривен.

      Рожкова добавила, что украинские банки не всегда будут демонстрировать такие показатели.

      Благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а следовательно и снижается процентная маржа (разница между доходами и расходами – 24 канал) банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и потребует от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты,
      – объяснила она.

      Но это, по ее словам, не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня находится в отличном состоянии.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Деньги Новости Украины Финансы НБУ Банки
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