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Новый скандал с "Интером": очередное прославление агрессора русским языком

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"Интер" снова попал в скандал: канал рекламирует чемпионат мира по футболу, который принимает агрессор
"Интер" снова попал в скандал: канал рекламирует чемпионат мира по футболу, который принимает агрессор / Соцсети

В Киеве появились бигборды, которые рекламируют трансляцию российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер". Заметим, что агитацию написано на русском языке.

Об этом написал ветеран боев на Донбассе легендарный "Джексон" (Евгений Терехов) на своей странице в Facebook.

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"Мда... Добавить Больше нечего... 12 июня 2018р год. Киев... Для тех кто не знает, информирую: у нас война с Россией", – подчеркнул он.

К слову, другие пользователи также подхватили настроения воина.

"Интер" испытывает нервы патриотов на прочность?", "Провоцирует", "Надо что-то с этим делать", "А у кого канал "Интер" купил лицензию на показ ЧМ?" "Что удивительного? "Интер" – Россия... "Россия – "Интер". Почти синонимы...Войны же у нас нет, у нас – АТО", – отмечают в сети.

Інтер, ЧС, футбол, чемпіонат світу, війна, Донбас, Росія
"Интер" агитирует украинцев смотреть Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России

Напомним, 7 июня депутатам Верховной Рады не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня проект постановления по недопущению трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

К слову, перед 9 мая в сети распространили фрагмент концерта ко Дню победы, который должен был выйти на "Интере". Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Впоследствии, скандальный концерт на канале все же показали.

 
Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Скандал Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости спорта Медиа Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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