Новый скандал с Join UP: украинские туристы на ночь застряли в аэропорту
Рейс PQ 7001 из украинского Борисполя должен был вылететь в Египет 10 апреля в 2:00. Однако, пассажирам удалось отправиться в Хургаду аж через семь часов от запланированного времени.
Туристам, которые воспользовались услугами туроператора Join UP, пришлось провести в аэропорту всю ночь, отметили в издании Obozrevatel.
Читайте также: Airbnb разрешил камеры в помещениях, но есть нюансы
Люди вызвали полицию, однако правоохранители сказали, что ничем не могут помочь. Туристам объяснили, что задержка произошла из-за замены детали в двигателе.
По словам пассажиров, они не спали почти сутки. Приобрести воду можно было только за 50 гривен. Однако перед отправкой их обеспечили завтраком в терминале.
Пассажиры ожидали вылета более семи часов
Стульев для того, чтобы присесть, не было. Осложняло ситуацию и то, что многие летели с детьми.
К руководству аэропорта поступали жалобы на хамское поведение сотрудников.
Жалоба на работников аэропорта
Отметим, что это – не первый скандал с туроператором Join UP. В 2018 году из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности, из Туниса, Испании, Албании и Грузии, а также из Египта.