Новый скандал с Join UP: украинские туристы на ночь застряли в аэропорту

Рейс PQ 7001 из украинского Борисполя должен был вылететь в Египет 10 апреля в 2:00. Однако, пассажирам удалось отправиться в Хургаду аж через семь часов от запланированного времени.

Туристам, которые воспользовались услугами туроператора Join UP, пришлось провести в аэропорту всю ночь, отметили в издании Obozrevatel.

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Люди вызвали полицию, однако правоохранители сказали, что ничем не могут помочь. Туристам объяснили, что задержка произошла из-за замены детали в двигателе.

По словам пассажиров, они не спали почти сутки. Приобрести воду можно было только за 50 гривен. Однако перед отправкой их обеспечили завтраком в терминале.



Пассажиры ожидали вылета более семи часов

Стульев для того, чтобы присесть, не было. Осложняло ситуацию и то, что многие летели с детьми.

К руководству аэропорта поступали жалобы на хамское поведение сотрудников.



Жалоба на работников аэропорта

Отметим, что это – не первый скандал с туроператором Join UP. В 2018 году из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности, из Туниса, Испании, Албании и Грузии, а также из Египта.