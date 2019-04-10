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      Новый скандал с Join UP: украинские туристы на ночь застряли в аэропорту

      67 Читати новину українською
      Фото из аэропорта
      Фото из аэропорта / obozrevatel.com

      Рейс PQ 7001 из украинского Борисполя должен был вылететь в Египет 10 апреля в 2:00. Однако, пассажирам удалось отправиться в Хургаду аж через семь часов от запланированного времени.

      Туристам, которые воспользовались услугами туроператора Join UP, пришлось провести в аэропорту всю ночь, отметили в издании Obozrevatel.

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      Люди вызвали полицию, однако правоохранители сказали, что ничем не могут помочь. Туристам объяснили, что задержка произошла из-за замены детали в двигателе.

      По словам пассажиров, они не спали почти сутки. Приобрести воду можно было только за 50 гривен. Однако перед отправкой их обеспечили завтраком в терминале.

      Затримка рейсу в Борисполі
      Пассажиры ожидали вылета более семи часов

      Стульев для того, чтобы присесть, не было. Осложняло ситуацию и то, что многие летели с детьми.

      К руководству аэропорта поступали жалобы на хамское поведение сотрудников.

       

      Скарга
      Жалоба на работников аэропорта

      Отметим, что это – не первый скандал с туроператором Join UP. В 2018 году из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности, из Туниса, Испании, Албании и Грузии, а также из Египта.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Отдых Путешествия Скандал Транспорт авиация Новости Борисполя Египет
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