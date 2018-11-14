Новый скандал с Newsone: Нацсовет отреагировал на карту Украины без Крыма в эфире телеканала

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала Newsone из-за появления в эфире карты Украины без временно оккупированного Крыма. Скандальная карта появилась во время прямой трансляции одной из передач.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

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В ведомстве отмечают, что 7 ноября 2018 года телеканал NewsOne во время прямой трансляции передачи "Утро с NewsOne" в 09:53 разместил карту Европы "Наибольший торговый партнер-покупатель". На ней временно оккупированный Крым отделили от материковой части Украины и присоединили к границам России.

Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины. Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки,

– говорится в сообщении.

Такую карту демонстрировали в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель изменить курс относительно "Северного потока-2". В то же время ведущий телеканала назвал ее графикой, которая отражает позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было.

Напомним, ранее в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады, которая призывает СНБО ввести санкции в отношении украинских телеканалов "112.Украина" и NewsOne.



Верховная Рада 4 октября приняла постановление об обращении к СНБО с просьбой о введении персональных санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои голоса за постановление №9157 отдали 229 нардепов.



