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      Новый скандал с Newsone: Нацсовет отреагировал на карту Украины без Крыма в эфире телеканала

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      Newsone показала в эфире карту Украины без оккупированного Крыма
      Newsone показала в эфире карту Украины без оккупированного Крыма / Фото из открытых источников

      Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала Newsone из-за появления в эфире карты Украины без временно оккупированного Крыма. Скандальная карта появилась во время прямой трансляции одной из передач.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

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      В ведомстве отмечают, что 7 ноября 2018 года телеканал NewsOne во время прямой трансляции передачи "Утро с NewsOne" в 09:53 разместил карту Европы "Наибольший торговый партнер-покупатель". На ней временно оккупированный Крым отделили от материковой части Украины и присоединили к границам России.

      Размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства Украины. Учитывая это Национальный совет принял решение о назначении внеплановой выездной проверки,
      – говорится в сообщении.

      Такую карту демонстрировали в контексте разговора на тему: "В Европарламенте просят Меркель изменить курс относительно "Северного потока-2". В то же время ведущий телеканала назвал ее графикой, которая отражает позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было.

      Напомним, ранее в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады, которая призывает СНБО ввести санкции в отношении украинских телеканалов "112.Украина" и NewsOne.

      Верховная Рада 4 октября приняла постановление об обращении к СНБО с просьбой о введении персональных санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои голоса за постановление №9157 отдали 229 нардепов.

       

       

       


       

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Блокирование NewsOne СМИ Медиа
      Источник: 24 Канал
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