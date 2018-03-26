Новый скандал в Facebook: Компания собирала данные со смартфонов на Android

Компания Facebook собирала и хранила все данные о телефонных звонках и смс пользователей, использовавших его приложение смартфонов на Android.

Об этом пишут британские и американские СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

Так, издание Times пишет, что Facebook, кроме данных из своего приложения, собирал и хранил всю историю звонков и сообщений, которые никак не касались соцсети. Об этом сказал программист Дилан Маккей из Новой Зеландии.

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Также Facebook якобы хранил информацию об адресатах и ​​собеседниках пользователей.

При этом в Facebook уже заявили, что получили разрешение владельцев телефонов на Android собирать эти данные, когда они устанавливали приложение Facebook. Устанавливая его, люди соглашались делиться своими контактами.

Издание Times уточняет, что Facebook не только собирает информацию о своих пользователях, анализирует их сообщения, связи, но и покупает дополнительную информацию у различных брокеров данных.

Кроме того, компания использует файлы cookies для отслеживания действий пользователей на других сайтах.

В Facebook объясняют, что это помогает показывать людям более релевантную рекламу. И отмечают, что сбор такой информации является обычной практикой, а собранные данные пользователь может удалить в любой момент.

Что известно о скандале с утечкой личных данных с Facebook? Недавно стало известно об утечке данных с частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, который в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.