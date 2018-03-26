17:08
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новый скандал в Facebook: Компания собирала данные со смартфонов на Android

98 Читати новину українською
Новый скандал в Facebook
Новый скандал в Facebook / Фото из свободных источников

Компания Facebook собирала и хранила все данные о телефонных звонках и смс пользователей, использовавших его приложение смартфонов на Android.

Об этом пишут британские и американские СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

Так, издание Times пишет, что Facebook, кроме данных из своего приложения, собирал и хранил всю историю звонков и сообщений, которые никак не касались соцсети. Об этом сказал программист Дилан Маккей из Новой Зеландии.

Читайте также: Что такое BFF: действительно ли аббревиатура проверяет надежность профиля в Facebook

Также Facebook якобы хранил информацию об адресатах и ​​собеседниках пользователей.

При этом в Facebook уже заявили, что получили разрешение владельцев телефонов на Android собирать эти данные, когда они устанавливали приложение Facebook. Устанавливая его, люди соглашались делиться своими контактами.

Издание Times уточняет, что Facebook не только собирает информацию о своих пользователях, анализирует их сообщения, связи, но и покупает дополнительную информацию у различных брокеров данных.

Кроме того, компания использует файлы cookies для отслеживания действий пользователей на других сайтах.

В Facebook объясняют, что это помогает показывать людям более релевантную рекламу. И отмечают, что сбор такой информации является обычной практикой, а собранные данные пользователь может удалить в любой момент.

Что известно о скандале с утечкой личных данных с Facebook? Недавно стало известно об утечке данных с частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, который в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.

Теги: Техно Интернет Скандал Facebook Соцсети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сегодня, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 156
Пожар в Кемерово в ТЦ
сегодня, 16:14 Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
735
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сегодня, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 327
Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
сегодня, 15:45 Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
264
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сегодня, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 1781
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук