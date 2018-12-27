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      Новый случай ботулизма: ребенок после употребления вяленой рыбы попал в реанимацию

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      В Киеве ребенок заболел ботулизмом
      В Киеве ребенок заболел ботулизмом / glavcom.ua

      В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма. Из-за употребления в пищу вяленого карася пострадал 6-летний ребенок.

      Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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      "23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Больной 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", – заявил он.

       
      Ботулизм – что это?
      Болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

      Сначала у пострадавшего возникли рвота и боль в животе. 21 декабря семья обратилась за неотложной медицинской помощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение.


      Ботулизм в Украине: источники и симптомы

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Киева Здоровье Дети Лечение Ботулизм
      Источник: 24 Канал
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