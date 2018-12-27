Новый случай ботулизма: ребенок после употребления вяленой рыбы попал в реанимацию

В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма. Из-за употребления в пищу вяленого карася пострадал 6-летний ребенок.

Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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"23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Больной 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", – заявил он.

Ботулизм – что это? Болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Сначала у пострадавшего возникли рвота и боль в животе. 21 декабря семья обратилась за неотложной медицинской помощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение.



Ботулизм в Украине: источники и симптомы

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