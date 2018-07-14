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Новый случай дифтерии зафиксировали в Украине: заболел 11-летний парень

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Четвертый случай дифтерии зафиксирован на Черниговщине
Четвертый случай дифтерии зафиксирован на Черниговщине / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

В Украине обнаружили уже четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, новый – четвертый случай заболевания дифтерией зафиксировали в Черниговской области.

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В Центральную районную больницу Нежинского района в пятницу, 13 июля, доставили 11-летнего мальчика с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней.

Парню ввели противодифтерийную сыворотку, однако его состояние медики расценивают как тяжелое, сейчас он в реанимации.

Из районной больницы реанимобилем его должны доставить областную реанимацию.

В поселок, где проживал ребенок, уже направили команду эпидемиологов, которая проведет обследование людей, которые могли контактировать с больным и определят, нужно ли им дополнительное лечение или прививки.

В Минздраве напомнили, что единственным способом защититься от дифтерии и ее опасных осложнений является вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых каждые 10 лет.

Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых,
– отметили в министерстве.

Что такое дифтерия?
Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Теги: Новости Украины Дети Министерство здравоохранения Украины Инфекция Лечение Медицина Здоровье
Источник: 24 Канал
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