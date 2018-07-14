Новый случай дифтерии зафиксировали в Украине: заболел 11-летний парень
В Украине обнаружили уже четвертый случай заболевания дифтерией с начала года.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, новый – четвертый случай заболевания дифтерией зафиксировали в Черниговской области.
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В Центральную районную больницу Нежинского района в пятницу, 13 июля, доставили 11-летнего мальчика с отеком шеи и подозрением на дифтерию. Ребенок болел дома в течение 5 дней.
Парню ввели противодифтерийную сыворотку, однако его состояние медики расценивают как тяжелое, сейчас он в реанимации.
Из районной больницы реанимобилем его должны доставить областную реанимацию.
В поселок, где проживал ребенок, уже направили команду эпидемиологов, которая проведет обследование людей, которые могли контактировать с больным и определят, нужно ли им дополнительное лечение или прививки.
В Минздраве напомнили, что единственным способом защититься от дифтерии и ее опасных осложнений является вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых каждые 10 лет.
Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых,
– отметили в министерстве.
Что такое дифтерия?
Это острая инфекционная болезнь. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечников. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.
Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.