Новый смартфон Honor 10GT раскупили за считанные секунды

24 июля в Китае официально стартовали продажи нового смартфона от Huawei – Honor 10GT. Интересно, что это устройство пользователи раскупили всего за несколько секунд.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Как известно, Honor 10 был популярной моделью на рынке. Именно это побудило Huawei выпустить его улучшенную версию – Honor 10GT.

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Среди существенных преимуществ оперативная память, которую расширили до 8 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища. Устройство также получило 5,84-дюймовый ЖК-дисплей IPS. Вверху экрана есть уже традиционный вырез. Экран имеет соотношение сторон 19: 9 Работает Honor 10GT на мощном чипсете Kirin 970.

Смартфон получил двойную основную камеру с модулями на 24 Мп + и 16 Мп. Фронтальная камера получила разрешение на 24 Мп.

Honor 10GT: обзор

Honor 10GT работает под управлением Android 8.1 Oreo с интерфейсом EMUI 8.1. Емкость батареи – 3,400 мАч. При этом устройство поддерживает технологию GPU Turbo от Huawei.

Устройство снова поступит в продажу 1 августа.

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