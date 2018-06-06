Новый смартфон Honor Play оборудовали революционной технологией

Компания Honor представила революционную технологию GPU Turbo и сообщила, что готов к выпуску первый смартфон, который поддерживает эту технологию, – Honor Play.

Об этом пишет prostotech.com.

Технология GPU Turbo заключается в том, что повышает производительность графического процессора, увеличивая эффективность обработки видео до 60%. Это, соответственно, обеспечивает лучшее воспроизведение игры, чем на таких флагманских смартфонах, как Xiaomi Mi 8, iPhone X или Mi Mix 2S.

Читайте также: Идеальный для геймеров: Asus представила мощный смартфон ROG Phone

Honor Play: характеристики

Кроме того, Honor Play оснащен 4-D игровыми эффектами, которые работают на той же технологии GPU Turbo. Также смартфон создает 3D-звук, это происходит благодаря аудиотехнологии 3D-Histen.

Honor Play имеет 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FHD + (2340 x 1 080). Производители добавили в дизайне уже традиционный вырез вверху.

Honor Play понравится геймерам

Двойные камеры расположены на задней панели с левой стороны. На задней панели и сканер отпечатков пальцев – он расположен в центре. Основной датчик камеры имеет 16 МП с f / 2.2, а дополнительная – 2 МП с f / 2.4. Спереди имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон работает на чипсете Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 1,8 ГГц) с графическим процессором Mali-G72 MP12 и сотовым модемом LTE Category 18. Устройство поступает в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Honor Play: цена

Смартфон можно будет купить в трех цветах: фиолетовом, синем и черном. Цена Honor Play начинается от 1999 юаней (8200 гривен) за вариант с 4 ГБ внутренней + 64 ГБ дополнительной памяти. Модель с 6 + 64 ГБ памяти будет стоить 2399 юаней (9800 гривен). В продажу смартфон поступит 11 июня в Китае.

Больше новостей, касающихся мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно