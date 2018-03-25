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Новый смартфон Huawei оснастят тройной 40-мегапиксельной камерой

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Huawei P20 Pro
Huawei P20 Pro

В конце марта компания Huawei представит свой новый флагманский смартфон – Huawei P20 Pro, ключевые характеристики которого оказались в Сети еще до официальной презентации устройства

Из данных, которые попали в СМИ, следует, что главной особенностью новинки станет первая на рынке мобильных устройств тройная камера с оптикой Leica, пишет Bird In Flight.

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Вся система будет состоять из трех модулей: основного 40-мегапиксельного, 8-мегапиксельного телефотомодуля и дополнительного 20-мегапиксельного монохромного сенсора, выполняющего вспомогательную функцию (он будет использоваться для создания эффектов размытия и улучшения динамического диапазона снимков). В камере также предусмотрен пятикратный зум, а диафрагма объективов варьируется от f/1,6 до f/2,4.

В числе других предполагаемых характеристик смартфона — 6,1-дюймовый дисплей разрешением 2240х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9; 6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти

Huawei P20 Pro

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Ожидается, что P20 Pro поступит в продажу по цене 899 евро.

Теги: Гаджеты
Источник: 24 Канал
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