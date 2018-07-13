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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Новый смартфон Infinix Hot 6 Pro с двойной камерой стоит 3 тысячи гривен

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Бюджетный Infinix Hot 6 Pro
Бюджетный Infinix Hot 6 Pro / gizmochina.com

Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон из серии Hot – Infinix Hot 6 Pro. Устройство имеет двойную основную камеру, функцию разблокировки по лицу и при этом очень доступную цену.

Об этом сообщает gizmochina.

Infinix Hot 6 Pro получил 5,99-дюймовый 2.5D дисплей с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Также инженеры оснастили смартфон 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1.4 ГГц и графическим процессором Adreno 308.

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Устройство получило 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Кроме того, оно имеет слот для карт microSD. Что касается съемки, то основная камера имеет два модуля на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера имеет 5Мп, светодиодную вспышку и диафрагму f/2.0.

Разблокировать устройство можно с помощью сканера отпечатков пальцев или с помощью функции Face Unlock.

Infinix Hot 6 Pro работает под управлением прошивки XOS 3.2 на базе ОС Android 8.0 Oreo.

Работу смартфона обеспечивает батарея емкостью 4000 мА/ч. Новинку можно приобрести в трех цветах: красном, черном и золотистом.

При всем этом функционале стоит Infinix Hot 6 Pro 7999 рупий – эквивалентно 117 долларам или чуть больше, чем 3 тысячам гривен.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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