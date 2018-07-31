Новый смартфон от Samsung засветился в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о еще не анонсированном смартфоне Samsung, который фигурирует под кодовым названием SM-A750FN. По мнению пользователей, на коммерческом рынке новинка дебютирует под названием Galaxy A7 (2018). То есть устройство пополнит семейство смартфонов Samsung среднего уровня.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Как "мозговой" центр новинки указан фирменный процессор Exynos 7885. Чип содержит восемь вычислительных ядер: это дуэт Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и секстет Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Видеоподсистема использует встроенный контроллер Mali-G71 MP2.

Кроме того, платформа Exynos 7885 обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Интегрированный модем LTE позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 600 Мбит/с.

Характеристики смартфона Samsung SM-A750FN

Стоит отметить, что в одинопоточном тесте новинка набрала 1526 баллов, а в многопоточном тесте ядер 4265 баллов. Кроме того, известно, что новый смартфон Samsung будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Сейчас любые другие характеристики смартфона, к сожалению, не раскрываются.

Тест смартфона Samsung SM-A750FN

Ожидается, что Samsung представит Galaxy A7 (2018) уже до конца этого квартала, или уже в следующем.

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