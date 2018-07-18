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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Новый смартфон среднего класса Huawei P smart+ вскоре появится в Украине

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Huawei P smart+ вскоре появится в Украине
Huawei P smart+ вскоре появится в Украине / cactusbusiness.co.uk

Компания Huawei официально представила обновленную линейку среднего ценового сегмента Huawei Nova – это новые смартфоны Nova3 и Nova3i.

Об этом сообщает nv.ua.

При этом на украинском рынке модель Huawei Nova3i появится под названием Huawei P smart+.

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Модель Huawei Nova3i или P smart+ получила 6,3-дюймовый дисплей FullView FHD+ (2340x1080) с соотношением сторон 19,5:9.

Смартфон работает на процессоре Kirin 710 и с 4 ГБ оперативной памяти.

На задней панели размещена двойная камера, что имеет два датчика на 16 Мп и 2Мп. Первый фиксирует яркие изображения и видео, а дополнительный записывает данные глубины для создания эффекта боке. Также смартфон имеет двойную селфи-камеру с датчиками на 24Мп и 2Мп. Две камеры создают эффект боке. Технология искусственного интеллекта доступна и для фронтальной камеры.

Huawei P smart+ также поддерживает интеллектуальный игровой режим, который повышает производительность системы, блокируя некритические сообщения и звонки, которые могут негативно повлиять на игровой процесс.

Смартфон также поддерживает технологию GPU Turbo для оптимизации возможностей обработки графики, поэтому понравится геймерам.

Новый Huawei P smart+ уже в августе официально представят в Украине.

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Теги: Смартфоны Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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