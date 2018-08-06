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Новый смартфон Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на производительность: результат приятно удивляет

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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 пройшов тест на продуктивність
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 пройшов тест на продуктивність / gagadget.com

Новый смартфон от Xiaomi – Pocophone F1 появился в базе бенчмарка AnTuTu. В тесте на производительность будущая новинка показала почти рекордные результаты.

Об этом сообщает wccftech.com.

Да. Pocophone F1 набрал 285 тысяч очков в AnTuTu и обошел 99% других смартфонов. При этом ему не хватило 3000 баллов, чтобы обогнать Xiaomi Black Shark, который является лидером в этом рейтинге.

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Как ранее сообщали инсайдеры, Pocophone F1 получил чипсет Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и системой жидкостного охлаждения.

Pocophone F1 имеет 6-дюймовый дисплей с соотношением 18: 9 и вырезом сверху. Он оснащен фронтальной камерой с инфракрасной подсветкой и функцией сканирования лица. Основная камера имеет разрешение 20 Мп.

Аккумулятор смартфона имеет емкость на 4000 мАч.

Pocophone F1 з’явився базі бенчмарка AnTuTu

Pocophone F1 появился в базе бенчмарка AnTuTu

Xiaomi Pocophone F1 выйдет в конфигурациях с 6/64 ГБ и 8/128 ГБ памяти. Модификации будут стоить 420 евро (13 тысяч гривен) и 460 (14 200 гривен) соответственно.

Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лиангом.

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Теги: Смартфоны Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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