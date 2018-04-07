Новый советник Трампа понимает, что с Россией можно говорить только с позиции силы, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин охарактеризовал основные черты нового советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Глава украинского МИД выделил четыре главные характеристики Болтона, сообщает УНИАН.

"Я с ним общался много раз. Во-первых – это фантастический, профессиональный и опытный человек. Во-вторых, что еще важнее – очень решительный человек. Третье – он понимает, что наша борьба – она принципиально важна для демократического мира. И четвертое, что он понимает, что с Россией можно говорить только с позиции скоординированной силы", – заявил Климкин.

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Кто такой Джон Болтон? С 9 апреля он официально стал новым помощником Трампа. Политик-республиканец имеет опыт работы на высоких дипломатических должностях, занимал должность Постпреда США при ООН и работал послом США в Организации Объединенных Наций. Болтон известен своим критическим отношением к ООН. Его называют "ястребом войны", ведь он больше прославился силовой политикой, чем дипломатическими переговорами.