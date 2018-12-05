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      Новый статус Куяльника даст развитие медицинскому туризму, – Максим Степанов

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      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Предоставление Куяльницкому лиману статуса курорта государственного значения будет способствовать привлечению инвестиций и развитию медицинского туризма.

      Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов после того, как Верховная Рада поддержала инициированный им законопроект.

      "Сегодняшнее решение – не просто формальность, а старт для развития уникальной туристической жемчужины. Сколько усилий мы приложили, сколько писем написали и бесед с Минэкономики провели. Далее была подготовка законопроекта, длинные общения с депутатами, отстаивание нашей идеи. Я лично приезжал на заседания парламентского комитета, убеждал, приводил аргументы. Было непросто. Но главное – результат!", – сказал Максим Степанов.

      Он отметил, что официальный статус государственного курорта обеспечит Куяльницкому лиману надежную защиту: "Этим мы сохраняем его природу, лечебные свойства, даем толчок для инвестиций в развитие рекреационного и медицинского туризма".

      По мнению Степанова, статус курорта позволит привлекать инвестиционные средства на развитие инфраструктуры территории, чтобы превратить ее в современную рекреационную зону. Причем эти инвестиции будут защищены, поэтому малый и средний бизнес тоже будут заинтересованы в создании мини-отелей, общественных заведений. Соответственно, экономика региона пополнится новыми рабочими местами и поступлениями от туризма.

      "Убежден, что и международные инвесторы могут проявить заинтересованность в развитии этого курорта. И они точно будут уверены, что и сегодня, и через 20 лет, здесь будет рекреационная территория, а не ферма, завод или жилые комплексы", – отмечает председатель ОГА.

      Максим Степанов убежден, что для жителей Украины Куяльницкий лиман может стать экономным вариантом оздоровительного отдыха и лечения. Так же его услугами могут пользоваться иностранцы, как альтернативой Мертвому морю в Израиле, ведь целебные свойства воды и рапы Куяльницього лимана эффективно используются для восстановления опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов системы пищеварения.

      Напомним, председатель Одесской ОГА Максим Степанов выступил инициатором законопроекта "Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения". В апреле 2018 он обратился с этой инициативой ко всем фракциям и группам в Верховной Раде, и в результате был зарегистрирован соответствующий законопроект.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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