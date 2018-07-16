Новый тизер смартфона Xiaomi Mi Max 3 доказывает интересные характеристики новинки

За несколько дней до официального анонса смартфона Xiaomi Mi Max 3, который состоится 19 июля, компания обнародовала тизер устройства. В анонсе показано, что телефон получит большой 6,9-дюймовый экран и мощную батарею 5,5000 мА.

Об этом сообщает издание prostotech.com.

Так, Mi Max 3 получил ЖК-дисплей IPS, который поддерживает соотношение сторон 18: 9 и разрешение Full HD + 2160 x 1080 пикселей. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 636. Основная камера Mi Max 3 будет состоять из двух модулей: 12-мегапиксельный Sony IMX363 + 5-мегапиксельный. Фронтальная камера имеет 8 Мп. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

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Mi Max 3 будет доступен в нескольких модификациях: с 3 и 4 ГБ внутренней памяти и 32, 64 и 128 ГБ флэш-памяти.

Xiaomi Mi Max 3: видео

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