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Новый топовый процессор Snapdragon 855 "засветился" в тестах производительности

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Qualcomm Snapdragon 855 протестировали в Geekbench
Qualcomm Snapdragon 855 протестировали в Geekbench / Фото из открытых источников

Большинство флагманских смартфонов этого года работают на процессорах Snapdragon 845, однако компания Qualcomm уже подготовила им замену в лице Snapdragon 855. По предварительным данным новые флагманские чипы представят уже в конце 2018 года. Тем не менее, неанонсированная новинка успела "засветиться" в тесте Geekbench, показав отличные результаты и посоревновавшись с главным конкурентом от Apple.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Согласно опубликованным на сайте бенчмарка результатам, процессор Snapdragon 855 под кодовым названием msmnile смог набрать 3 697 баллов в одноядерном тесте и 10 469 – в многоядерном. Устройство, на котором запускались тесты, было оснащено 6 ГБ оперативной памяти, а работало оно под управлением Android 9.0 Pie.

Snapdragon 855
 Snapdragon 855 протестировали в Geekbench

Примечательно, что результаты нового процессора от Qualcomm схожи с показателями процессора Apple A11 Bionic, на базе которого собирается iPhone X. Разница в одноядерном испытании составляла 600 баллов в пользу "яблочного" процессора, в остальном показатели участников теста практически полностью совпадают. Также новинку от Qualcomm протестировали в бенчмарке HTML5test. И он показал результат в 510 баллов из 555 возможных.

Отметим, что процессор Snapdragon 855 станет первым чипом Qualcomm, произведенным по 7-нанометровой технологии. Ожидается, что его производство начнется в конце 2018 года.

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Теги: Техно Гаджеты Qualcomm
Источник: 24 Канал
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